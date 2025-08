Trump implementará nueva política a favor de trabajadores inmigrantes indocumentados en EEUU para legalizarlos

Durante una breve conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes 5 de agosto que su administración implementará nuevas regulaciones y políticas que podrían favorecer a los trabajadores inmigrantes del sector agrícola.

Según sus palabras, este plan busca resolver la escasez del campo, basado en un programa de retorno temporal, sin comprometer sus compromisos sobre la deportación de indocumentados. Además, señaló que tampoco se trataría de una amnistía para “los delincuentes” en el país.

¿Cuál será la nueva política de Donald Trump para los agricultores inmigrantes?

Trump explicó que la Casa Blanca está trabajando en un programa de retorno temporal para los trabajadores indocumentados agrícolas. Según el mandatario, este programa consiste en regularizar el estatus migratorio de empleados de empresarios agrícolas en el país para evitar la escasez de mano de obra.

“En algunos casos, los enviamos de regreso a su país con un pase legal… Los enviamos de regreso, y luego se educan, aprenden, entran, entran legalmente. Tenemos mucho de eso en marcha, pero estamos cuidando a nuestros agricultores”, afirmó.

Beneficios para los agricultores inmigrantes

El Gobierno de Trump también discutió la posible expansión del acceso al programa H-2A para industrias agrícolas no estacionales, como la producción láctea. Este programa permite la contratación de trabajadores inmigrantes de forma temporal bajo condiciones legales específicas.

Al finalizar la entrevista, el republicano insistió que escuchó el pedido de los empresarios para no desabastecer la mano de obra en el sector primario, pues los agricultores inmigrantes, especialmente indocumentados, no son fácil de reemplazar y que los ciudadanos de las urbes no podrían realizar dicho trabajo.