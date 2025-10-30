HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
USA

Exdiputado venezolano ve fisuras en el círculo de Maduro tras plan de EE. UU. para capturarlo con su piloto: "Muestra signos de vulnerabilidad"

Froilán Barrios aseguró que existe vulnerabilidad en el entorno de Nicolás Maduro, tras conocerse el intento de soborno al piloto Bitner Villegas para entregar al dictador a Estados Unidos.

Froilán Barrios ve fisuras en la seguridad de Maduro tras revelarse contacto con piloto.
Froilán Barrios ve fisuras en la seguridad de Maduro tras revelarse contacto con piloto. | Composición Latino Actual

El agente federal de Estados Unidos Edwin López ofreció al piloto venezolano Bitner Villegas una gran fortuna a cambio de traicionar y trasladar a Nicolás Maduro a un país donde pueda ser arrestado por las autoridades norteamericanas.

Tras conocerse el presunto intento de soborno, el exdiputado constituyente de 1999, Froilán Barrios, advirtió en una entrevista con Latino Actual fisuras en el entorno cercano del líder chavista. "Esto demuestra las medidas de seguridad interna que mantiene el régimen de Maduro y los contactos que, históricamente, han tenido distintas administraciones de Estados Unidos para facilitar la salida del dictador", declaró para el portal.

PUEDES VER: Abogada se convirtió en la primera diputada peruana en Maryland tras visitar más de 22.000 casas en EE. UU.

lr.pe

Froilán Barrios ve fisuras en el círculo de Nicolás Maduro

El exdiputado venezolano Froilán Barrios aseguró a Latino Actual que "hay vulnerabilidad en el entorno de Nicolás Maduro" tras conocerse que el agente federal Edwin López intentó convencer al piloto Bitner Villegas de trasladar al dictador a República Dominicana, Puerto Rico, Guantánamo o Cuba a cambio de una gran fortuna.

Villegas es coronel de la Fuerza Aérea de Venezuela y miembro de la guardia de honor presidencial de élite. A pesar de la insistencia de López, el aviador se negó a participar en el presunto plan de Estados Unidos para capturar a Maduro.

PUEDES VER: Maduro anunció ejercicios militares ante actividades militares de EEUU, pero exdiputado dice que Venezuela no tiene armada

lr.pe

Exdiputado dice que Maduro muestra signos de vulnerabilidad

En febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump incautó una aeronave venezolana. Dentro del avión había una gran cantidad de información de inteligencia, que incluía nombres de oficiales de la Fuerza Aérea.

"A pesar de estar permanentemente rodeado por un cerco de vigilancia del G2 cubano (la misma red de seguridad que protegió a Hugo Chávez), Maduro sigue mostrando signos de vulnerabilidad. Ese sistema es muy cerrado, pero no elimina del todo los riesgos. A ese análisis se suma el papel del piloto, cuya participación potencial revela una fisura en la estructura de protección", explicó el exdiputado venezolano.

Notas relacionadas
Operaciones de la CIA en Venezuela: Nicolás Maduro no saldría de la Presidencia por negociación, afirma experto

Operaciones de la CIA en Venezuela: Nicolás Maduro no saldría de la Presidencia por negociación, afirma experto

LEER MÁS
Estados Unidos deporta a periodista salvadoreño Mario Guevara tras estar más de 3 meses arrestado por ICE

Estados Unidos deporta a periodista salvadoreño Mario Guevara tras estar más de 3 meses arrestado por ICE

LEER MÁS
Este país de América Latina tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

Este país de América Latina tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Antropólogo explica por qué los niños en Perú están 'obsesionados' con KPop Demon Hunters: "Hay empoderamiento femenino"

Antropólogo explica por qué los niños en Perú están 'obsesionados' con KPop Demon Hunters: "Hay empoderamiento femenino"

LEER MÁS
Maduro anunció ejercicios militares ante actividades militares de EEUU, pero exdiputado dice que Venezuela no tiene armada

Maduro anunció ejercicios militares ante actividades militares de EEUU, pero exdiputado dice que Venezuela no tiene armada

LEER MÁS
Ingeniero peruano creó fideos de quinua y cuy y ahora lidera una empresa que exporta a Sudamérica, EE. UU. y Alemania

Ingeniero peruano creó fideos de quinua y cuy y ahora lidera una empresa que exporta a Sudamérica, EE. UU. y Alemania

LEER MÁS
Operaciones de la CIA en Venezuela: Nicolás Maduro no saldría de la Presidencia por negociación, afirma experto

Operaciones de la CIA en Venezuela: Nicolás Maduro no saldría de la Presidencia por negociación, afirma experto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

USA

Antropólogo explica por qué los niños en Perú están 'obsesionados' con KPop Demon Hunters: "Hay empoderamiento femenino"

Maduro anunció ejercicios militares ante actividades militares de EEUU, pero exdiputado dice que Venezuela no tiene armada

Ingeniero peruano creó fideos de quinua y cuy y ahora lidera una empresa que exporta a Sudamérica, EE. UU. y Alemania

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025