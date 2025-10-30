El agente federal de Estados Unidos Edwin López ofreció al piloto venezolano Bitner Villegas una gran fortuna a cambio de traicionar y trasladar a Nicolás Maduro a un país donde pueda ser arrestado por las autoridades norteamericanas.

Tras conocerse el presunto intento de soborno, el exdiputado constituyente de 1999, Froilán Barrios, advirtió en una entrevista con Latino Actual fisuras en el entorno cercano del líder chavista. "Esto demuestra las medidas de seguridad interna que mantiene el régimen de Maduro y los contactos que, históricamente, han tenido distintas administraciones de Estados Unidos para facilitar la salida del dictador", declaró para el portal.

Froilán Barrios ve fisuras en el círculo de Nicolás Maduro

El exdiputado venezolano Froilán Barrios aseguró a Latino Actual que "hay vulnerabilidad en el entorno de Nicolás Maduro" tras conocerse que el agente federal Edwin López intentó convencer al piloto Bitner Villegas de trasladar al dictador a República Dominicana, Puerto Rico, Guantánamo o Cuba a cambio de una gran fortuna.

Villegas es coronel de la Fuerza Aérea de Venezuela y miembro de la guardia de honor presidencial de élite. A pesar de la insistencia de López, el aviador se negó a participar en el presunto plan de Estados Unidos para capturar a Maduro.

Exdiputado dice que Maduro muestra signos de vulnerabilidad

En febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump incautó una aeronave venezolana. Dentro del avión había una gran cantidad de información de inteligencia, que incluía nombres de oficiales de la Fuerza Aérea.

"A pesar de estar permanentemente rodeado por un cerco de vigilancia del G2 cubano (la misma red de seguridad que protegió a Hugo Chávez), Maduro sigue mostrando signos de vulnerabilidad. Ese sistema es muy cerrado, pero no elimina del todo los riesgos. A ese análisis se suma el papel del piloto, cuya participación potencial revela una fisura en la estructura de protección", explicó el exdiputado venezolano.