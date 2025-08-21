HOYSuscripcion LR Focus

USA

Aumento del salario mínimo en California: tarifas actualizadas en agosto de 2025 y ciudades con mejores sueldos para trabajadores

El aumento del salario mínimo en California en 2025 lleva a ciudades como San Francisco y Emeryville a superar los US$19 por hora.

El salario mínimo en California sube en ciudades como San Francisco y supera los US$19 por hora.
El salario mínimo en California sube en ciudades como San Francisco y supera los US$19 por hora. | Composición LR

El aumento del salario mínimo en California pone de manifiesto las diferencias entre la tarifa estatal y los sueldos locales fijados por las ciudades. Desde inicios de 2025 se aplica un monto uniforme en todo el estado, pero en agosto se implementaron ajustes locales que mejoraron el ingreso de miles de trabajadores.

Con las tarifas actualizadas, ciudades como San Francisco, Emeryville o Mountain View lideran el ranking de los salarios más altos en California al superar los US$19 por hora. Este escenario posiciona al estado como uno de los que ofrecen mejor remuneración mínima en Estados Unidos.

lr.pe

¿Cuánto es el aumento del salario mínimo en California en 2025?

Desde el 1 de enero de 2025, todos los empleadores de California deben pagar al menos US$16.50 por hora, sin importar el tamaño de la empresa. Este monto se actualiza cada año de acuerdo con el índice de precios al consumidor (CPI-W).

El aumento aplicado en 2025 representó un incremento del 3.18% respecto a 2024. Además, la medida busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.

¿Cuáles son las ciudades de California con mejores sueldos en 2025?

En California, muchas ciudades fijan un salario mínimo superior al estatal. A partir de julio de 2025, varias jurisdicciones aplicaron aumentos. Así quedaron las tarifas vigentes en agosto:

  • San Francisco: US$19.18 por hora (US$19.97 con apoyo gubernamental)
  • Emeryville: US$19.90, entre los más altos del estado
  • West Hollywood: US$20.22 en hoteles y US$19.65 en otros empleos
  • Mountain View: US$19.20
  • Sunnyvale: US$19
  • San José: US$17.95
  • Los Ángeles (ciudad): US$17.87
  • Berkeley: US$19.18
  • Pasadena: US$18.04
  • San Diego: US$17.25

Los datos reflejan que el Área de la Bahía concentra los salarios más altos, mientras que ciudades como Oakland (US$16,89) permanecen apenas por encima del mínimo estatal.

