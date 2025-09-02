LO IMPORTANTE:

La aeronave es la recreación del vehículo militar de transporte aéreo 'Pelican', de la saga de videojuegos Halo Alpha.

Un usuario en la plataforma de YouTube indicó que el video fue realizado de manera digital.

En la actualidad, los marines de los Estados Unidos aún no llegan a las costas de Venezuela.

EL BULO:

El "nuevo juguete" de Donald Trump que se va a estrenar en Venezuela. Los primeros pasajeros serán Maduro, Diosdado, Delsy, Padrino y otros menos significativos.

El nuevo Marine One del presidente Trump hace su primera aparición en público con el DT77-TC, que es operado por marines helicópteros del HMX-1, conocidos como los NightHawks.

Los marines de los Estados Unidos se encuentran en medio del océano Pacífico con dirección al mar Caribe para hostigar los canales del tráfico ilícito de drogas que el Cártel de los Soles, apostados en Venezuela y presuntamente liderados por el dictador Nicolás Maduro, usan para enviar los estupefacientes a varios países. Este movimiento militar inició el 26 de agosto de 2025 con la orden de Donald Trump para atacar a quienes ha considerado como terroristas globales.

En este contexto bélico, se ha viralizado por las redes sociales un video que supuestamente muestra una nueva aeronave de combate que será usado en el conflicto de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles en Venezuela, hecho específicamente para esta supuesta invasión. No obstante, se trata de la recreación digital de un fan de la saga de videojuegos Halo.

A la derecha, recreación del bulo; a la izquierda, el 'Pelican' en vuelo. Foto: composición LR/difusión/captura de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se identificó que el bulo con más interacciones se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 712.200 visualizaciones, 9.000 me gustas, 2.000 republicaciones por los muros personales de varios usuarios y 242 comentarios.

Aeronave militar es una recreación del videojuego Halo

Para identificar la influencia de la creación del avión futurista, realizamos una búsqueda inversa de imágenes con un fotograma del video y encontramos que la publicación más antigua referida a la misma aeronave data del 30 de enero de 2025. En dicha publicación, también tendenciosa por el actual conflicto, se indica que el nombre de la unidad es DT77-TC.

Con esta pista, gracias a una búsqueda de palabras clave en la interfaz de Google, encontramos que, en efecto, se trata de la recreación del mítico DT77-TC 'Pelican' del Cuerpo de Marines del Comando Espacial de las Naciones Unidas (UNSC en sus siglas en inglés). Es decir, proviene de un mundo ficticio de guerras en el espacio entre imperios interplanetarios que luchan contra la humanidad, no de una aeronave creada para combatir a Nicolás Maduro en Venezuela.

Según la página de Fandom sobre Halo Alpha, el 'Pelican' cuenta con 3 variantes y tiene una longitud de 30,5 metros, un ancho de 25,1 metros y una altura de 10,5 metros. Está armado con dos cañones automáticos cargados con misiles y una ametralladora pesada. Puede tripular tanques y unidades motorizadas, además de cargar con 15 soldados de la UNSC. Obviamente, todo esto es ficticio.

Publicación original del canal Iceman_Fox 1. Foto: captura de pantalla

Al final del video del bulo, también opbservamos un sello que lleva el nombre de Iceman_Fox 1. Con esta pista, realizamos una búsqueda en la plataforma de YouTube y encontramos el mismo video del bulo. En su descripción se lee:

"El nuevo Marine One del presidente hace otra aparición pública al partir hoy de la Base Conjunta Andrews (JBA) en Maryland". Abajo de los hashtags, el creador de contenido advierte que "este video fue creado digitalmente".

Conclusión

El video muestra a la nave de transporte militar aéreo DT77-TC, conocido como 'Pelican' en el mundo de la saga de Halo. No existe en la vida real y tampoco es un arma hecha para las estrategias militares contra el Cártel de los Soles en Venezuela. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

