Nueva regla de tránsito en California: lista completa de las calles donde se reducirán los límites de velocidad en Los Ángeles

Calles de Los Ángeles con nuevos límites de velocidad en 2025 según la norma de California. | Composición LR

Calles de Los Ángeles con nuevos límites de velocidad en 2025 según la norma de California. | Composición LR

Nueva regla de tránsito en California. En la ciudad de West Hollywood se reducirán los límites de velocidad para mejorar la seguridad vial y proteger a peatones y ciclistas en las zonas de mayor tránsito.

Esta medida está amparada por la Assembly Bill 43 (AB 43), una normativa de Los Ángeles que otorga a los municipios la facultad de fijar velocidades más seguras según el contexto local.

¿Cuáles son las calles con reducción de velocidad en West Hollywood?

Entre las principales avenidas de West Hollywood que bajarán a 30 mph (48 km/h) se encuentran:

Sunset Boulevard: desde el límite oeste hasta el límite este de la ciudad.

Santa Monica Boulevard: desde el límite oeste hasta Holloway Drive.

Melrose Avenue: desde el límite oeste hasta el límite este de la ciudad.

Beverly Boulevard: desde el límite oeste hasta el límite este de la ciudad.

Fountain Avenue: desde Fairfax Avenue hasta el límite este de la ciudad.

La Cienega Boulevard: desde el sur de Melrose Place hasta Rosewood Avenue.

San Vicente Boulevard: desde Sunset Boulevard hasta el límite sur.

La Brea Avenue: desde el límite norte hasta el límite sur.

Crescent Heights Boulevard: desde el límite norte hasta el límite sur.

Doheny Drive: desde Sunset Boulevard hasta el límite sur.

Calles comerciales de Los Ángeles con límite de 25 mph

En zonas comerciales de Los Ángeles, los límites bajarán de 30 mph (48 km/h) a 25 mph (40 km/h). Las calles incluidas son:

Robertson Boulevard: desde Keith Avenue hasta el límite sur.

Almont Drive: desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue.

La Peer Drive: desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue.

Holloway Drive: desde Sunset Boulevard hasta Santa Monica Boulevard.

Vista/Gardner Street: desde Santa Monica Boulevard hasta Romaine Street.

PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Calles residenciales de California con límite de 20 mph

En vías angostas y de carácter residencial, la velocidad se reducirá de 25 mph (40 km/h) a 20 mph (32 km/h) en California. Algunas de ellas son:

Nemo Street: desde Doheny Drive hasta Wiley Lane.

Harland Avenue: desde Doheny Drive hasta Wiley Lane.

Keith Avenue: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Lloyd Place: desde Doheny Drive hasta Norma Place.

Elevado Street: desde Doheny Drive hasta Lloyd Place.

Norma Place: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Dicks Street: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Betty Way: desde Larrabee Street hasta Cul de Sac.

Sherbourne Drive: desde Sunset Boulevard hasta Shoreham Drive.

Shoreham Drive: desde Horn Avenue hasta Cul de Sac.

Wiley Lane: desde Santa Monica Boulevard hasta Lloyd Place.

Phyllis Avenue: desde Doheny Drive hasta Hammond Street.

Vista Grande Street: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Los datos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte Urbano (NACTO) revelan que una persona atropellada a 35 mph tiene cinco veces más probabilidades de morir que si el impacto ocurre a 20 mph.