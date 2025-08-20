HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Nueva regla de tránsito en California: lista completa de las calles donde se reducirán los límites de velocidad en Los Ángeles

California reduce límites de velocidad en 28 calles de Los Ángeles para reforzar la seguridad vial en 2025.

Calles de Los Ángeles con nuevos límites de velocidad en 2025 según la norma de California.
Calles de Los Ángeles con nuevos límites de velocidad en 2025 según la norma de California. | Composición LR

Nueva regla de tránsito en California. En la ciudad de West Hollywood se reducirán los límites de velocidad para mejorar la seguridad vial y proteger a peatones y ciclistas en las zonas de mayor tránsito.

Esta medida está amparada por la Assembly Bill 43 (AB 43), una normativa de Los Ángeles que otorga a los municipios la facultad de fijar velocidades más seguras según el contexto local.

PUEDES VER: Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: 'Los gringos están en la olla'

lr.pe

¿Cuáles son las calles con reducción de velocidad en West Hollywood?

Entre las principales avenidas de West Hollywood que bajarán a 30 mph (48 km/h) se encuentran:

  • Sunset Boulevard: desde el límite oeste hasta el límite este de la ciudad.
  • Santa Monica Boulevard: desde el límite oeste hasta Holloway Drive.
  • Melrose Avenue: desde el límite oeste hasta el límite este de la ciudad.
  • Beverly Boulevard: desde el límite oeste hasta el límite este de la ciudad.
  • Fountain Avenue: desde Fairfax Avenue hasta el límite este de la ciudad.
  • La Cienega Boulevard: desde el sur de Melrose Place hasta Rosewood Avenue.
  • San Vicente Boulevard: desde Sunset Boulevard hasta el límite sur.
  • La Brea Avenue: desde el límite norte hasta el límite sur.
  • Crescent Heights Boulevard: desde el límite norte hasta el límite sur.
  • Doheny Drive: desde Sunset Boulevard hasta el límite sur.

PUEDES VER: Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

lr.pe

Calles comerciales de Los Ángeles con límite de 25 mph

En zonas comerciales de Los Ángeles, los límites bajarán de 30 mph (48 km/h) a 25 mph (40 km/h). Las calles incluidas son:

  • Robertson Boulevard: desde Keith Avenue hasta el límite sur.
  • Almont Drive: desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue.
  • La Peer Drive: desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue.
  • Holloway Drive: desde Sunset Boulevard hasta Santa Monica Boulevard.
  • Vista/Gardner Street: desde Santa Monica Boulevard hasta Romaine Street.

PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

lr.pe

Calles residenciales de California con límite de 20 mph

En vías angostas y de carácter residencial, la velocidad se reducirá de 25 mph (40 km/h) a 20 mph (32 km/h) en California. Algunas de ellas son:

  • Nemo Street: desde Doheny Drive hasta Wiley Lane.
  • Harland Avenue: desde Doheny Drive hasta Wiley Lane.
  • Keith Avenue: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.
  • Lloyd Place: desde Doheny Drive hasta Norma Place.
  • Elevado Street: desde Doheny Drive hasta Lloyd Place.
  • Norma Place: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.
  • Dicks Street: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.
  • Betty Way: desde Larrabee Street hasta Cul de Sac.
  • Sherbourne Drive: desde Sunset Boulevard hasta Shoreham Drive.
  • Shoreham Drive: desde Horn Avenue hasta Cul de Sac.
  • Wiley Lane: desde Santa Monica Boulevard hasta Lloyd Place.
  • Phyllis Avenue: desde Doheny Drive hasta Hammond Street.
  • Vista Grande Street: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Los datos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte Urbano (NACTO) revelan que una persona atropellada a 35 mph tiene cinco veces más probabilidades de morir que si el impacto ocurre a 20 mph.

Notas relacionadas
ICE arresta a 9 inmigrantes indocumentados en un club nocturno de California: incautaron drogas y tarjetas recodificadas

ICE arresta a 9 inmigrantes indocumentados en un club nocturno de California: incautaron drogas y tarjetas recodificadas

LEER MÁS
Ley AB 1780 de Gavin Newsom que entrará en vigor el 1 de septiembre y cambiará admisión de universitarios en California

Ley AB 1780 de Gavin Newsom que entrará en vigor el 1 de septiembre y cambiará admisión de universitarios en California

LEER MÁS
Si nunca tuviste licencia de conducir comercial, ¿cómo puedes obtener el permiso CLP en EEUU este 2025?

Si nunca tuviste licencia de conducir comercial, ¿cómo puedes obtener el permiso CLP en EEUU este 2025?

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

LEER MÁS
Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

LEER MÁS
Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

USA

Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota