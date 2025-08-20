Alerta en California, Arizona y Nevada por fuerte ola de calor y riesgo de incendios forestales: ¿qué zonas son afectadas?

El NWS advierte de la intensa ola de calor para el suroeste de EE.UU. | Foto: Composición LR

En lo que queda de la semana, una fuerte ola de calor azotará al lado Oeste de EE.UU. Según en Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se espera que algunos estados alcancen niveles récords de temperatura, entre los que se incluye California, Arizona y Nevada. Esta fenómeno incrementa el peligro de generarse un incendio forestal.

Según la entidad, a partir de hoy se esperan que en el sur de California, las temperaturas superen el centenar, mientras que en Nevada y Arizona, estarán por encima de los 110° Fahrenheit (40°C). Asimismo, se colocaron advertencias de bandera roja hasta el sábado, debido a condiciones de baja humedad y fuertes vientos, que podrían producir un incendio forestal.

¿En qué consiste las alertas de calor en EE.UU.?

Según el último mensaje publicado por el NWS, entre el viernes 22 y el sábado 23 de agosto, se espera que las temperaturas lleguen a su pico máximo, disminuyendo para el domingo 24. Asimismo, la entidad advierte que en estos días podría generarse una tormenta eléctrica en estas zonas, lo que, sumado a la alta humedad, genera un peligro a quienes se encuentren en esas ciudades.

En Nevada, se esperan altas temperaturas en torno a los 109°F (42°C), en las vegas, mientras que en Laughlin y Needels llegarán a los 115°F (46°C) y 117°F (47°C) respectivamente. California es el estado donde las condiciones serían propicias para generar un incendio forestal, manteniéndolas hasta el sábado. Finalmente, en Phoenix, Arizona, se esperan máximas de hasta 112°F (44°C) el viernes y el sábado.

¿Cómo se preparan las ciudades para esta ola de calor?

Ante esta intensa ola de calor, diversas autoridades locales han iniciado sus planes de contingencia en sus respectivas ciudades. Por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karren Bass, informó que asignó equipos de respuesta rápida en zonas donde se espera mayor afectación. Por su parte, Gavin Newsom, gobernador de California, trasladó a personal de atención de incendios forestales.

Asimismo, la NWS alertó que estas condiciones pueden ser sofocantes y aumentarían el riesgo de enfermedades o muertes relacionadas con el extremo calor. Advierten que toda persona, independientemente de su edad o condición física, es susceptible a un aumento de temperaturas, pero aconseja prestarle atención a niños, a quienes sufren de enfermedades crónicas y a personas mayores.