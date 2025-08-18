Ley AB 1780 de Gavin Newsom que entrará en vigor el 1 de septiembre y cambiará admisión de universitarios en California
La ley prohíbe cualquier tipo de beneficio que se pueda otorgar a los postulantes por ser familiar de exalumnos o de donantes.
La Ley AB1780 entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y promete cambiar la manera en la que universidades privadas admiten a sus nuevos estudiantes en California. Así, instituciones como Standford, Berkeley, la UCLA y el Caltech verán un cambio en su proceso de ingreso desde el próximo mes, para acoplarse a la nueva medida firmada por Gavin Newsom en el 2024.
Con esta nueva normativa, las universidades privadas sin fines de lucro, y que reciban beneficios por parte del Estado, deberán quitar cualquier tipo de preferencia por el 'legado' (hijos de exalumnos que se postulan) o 'donaciones' en su proceso de admisión. Además, obliga a los centros educativos a presentar informes anuales al Departamento de Justicia.
¿De qué trata la ley de Newsom que cambiará la admisión universitaria en California?
Gavin Newsom firmó esta ley en septiembre del año pasado con la que busca prohibir cualquier tipo de beneficios que puedan tener los postulantes a una universidad privada. Así, las preferencias que se daban por el legado o por donaciones a la institución quedan revocadas. Esta solía ser una práctica común para 'asegurar' la entrada de los alumnos, incluyendo beneficios como becas exclusivas.
La normativa fue impulsada por el asambleísta Phil Ting, y surgió cuando la Corte Suprema de Estados Unidos restringió la justificación de la raza como criterio en las admisiones universitarias. Así, él y otros legisladores estatales empezaron a buscar y resaltar otros factores que generan desigualdad. Además, la ley obliga la entrega de un informe anual al Departamento de Justicia y al Legislativo de California, donde explique cómo cumplieron con la ley.
El es Phil Ting, quien promovió la Ley AB 1780 sobre prohibir la inscripción por legado. Foto: The Chronicle
¿Qué dicen las universidades de esta nueva ley en California?
Hasta el momento solo la Universidad del Sur de California y de Santa Clara mencionaron que ya están cumpliendo con la normativa, pero que todavía deben ajustar sus procesos para respetar la nueva ley. Otras instituciones no se han pronunciado al respecto aún, pero se espera que cumplan con la ley desde el primero de septiembre.
Con esta implementación, California se convierte en el quinto estado en prohibir la admisión por legado en las universidades privadas, solo detrás de Colorado, Illinois, Maryland y Virginia. Asimismo, Newsom mencionó en aquella oportunidad que se debería avanzar gracias al mérito de los estudiantes. "El Sueño Californiano no debería estar reservado solo a unos pocos afortunados”, sentenció.