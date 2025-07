ICE arresta a inmigrante mexicano con discapacidad auditiva y sordera: fue aislado y encerrado en un centro de detención de Texas

Los Angeles Times reportó el caso de Javier Díaz Santana, un inmigrante mexicano víctima de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Temple City, California, el 12 de junio, pese a estar bajo la protección del programa DACA. Javier es una persona con discapacidad auditiva y sordera que fue detenido mientras trabajaba en un lavadero de autos.

A pesar de no contar con antecedentes penales y con una licencia Real ID, los agentes enmascarados lo redujeron sin permitirle identificarse. Sin poder oír ni hablar, Javier intentó comunicarse mediante señas y su teléfono móvil, pero le quitaron ambos elementos antes de esposarlo.

¿Por qué ICE detuvo a Javier Díaz Santana?

Javier contó a Los Angeles Times que los agentes del ICE llegaron en un operativo sorpresa. Aunque trató de huir, fue interceptado por los federales, quienes lo esposaron sin ofrecerle información sobre los motivos de su detención. “Les hago señas de que no oigo, y simplemente me esposan. No les importa si entiendes”, recordó.

Nacido en México y residente en Estados Unidos desde los cinco años, tiene autorización para trabajar gracias al programa DACA. Tras su detención, no se le permitió comunicarse con su familia ni con su abogada, y recibió documentos únicamente en español, idioma que no sabe leer. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Díaz recibió “un tablero de comunicación y un intérprete”, aunque no se precisó cuándo se implementaron esas medidas.

Fue trasladado al centro de detención del centro de Los Ángeles antes de ser llevado a Texas. Durante ese tiempo, su familia no pudo localizarlo mediante el sistema en línea de ICE. Su abogada, Roxana Muro, expresó que “en cualquier otro período de mi carrera, esto habría sido relativamente fácil”, explicó.

Javier Díaz Santana fue enviado a Texas, luego liberado con un monitor de tobillo

Después de varios días sin contacto, la abogada de Javier Díaz Santana logró identificar su paradero en un centro de detención en El Paso, Texas, tras enviar correos al supervisor del lugar.

El 2 de julio, durante una audiencia virtual de fianza, el juez calificó de inusual su detención: “Nunca antes me había pasado esto, tener una solicitud de fianza por un caso administrativo cerrado”. Muro argumentó que su cliente no representaba peligro ni riesgo de fuga y que contaba con protección migratoria vigente hasta 2027. El juez concedió la fianza mínima de US$1.500 y permitió su liberación bajo monitoreo.

Javier fue puesto en libertad el 8 de julio, día del cumpleaños de su madre. Sin embargo, le colocaron un monitor en el tobillo, cuyos detalles le entregaron solo en español. Al regresar a Los Ángeles, lo recibió su familia y vecinos, quienes exhibieron carteles con mensajes de apoyo, incluyendo uno en lengua de señas. “Por fin soy libre”, dijo Díaz.