Colegiado de Trujillo ordena 20 años de cárcel para mujer por lavado de activos

La condena se originó tras el hallazgo de 3.066 kg de oro en una caja en el aeropuerto. Fuente: Difusión.

Yessica Ávila Cruzado fue sentenciada a veinte años de cárcel efectiva luego de que los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo la hallen responsable del delito de lavado de activos, mediante actos ilícitos provenientes de la minería ilegal.

De acuerdo a los hechos descritos, personal que realizaba sus labores de control e ingreso de mercancías en el aeropuerto de Trujillo, detectó una caja, en cuyo interior se encontraron 3.066 kilogramos de oro escondidos entre alimentos y prendas de vestir.

Tras revisar su procedencia y destinatario, los agentes pudieron constatar que dicha encomienda fue enviada a la ahora sentenciada desde el distrito de Chagual, quien no pudo explicar el origen ni presentar la documentación respectiva de dicho material valorizado en más de 124 mil dólares.

Luego de las investigaciones, se logró acreditar que el oro provenía de actividades de minería ilegal, información que confirmó la comisión del delito de lavado de activos, por lo que los jueces de la Corte de La Libertad dispusieron que Ávila Cruzado cumpla su condena recluida en el penal de mujeres de El Milagro.

Además, le impusieron 190 días multa, equivalente a 4 750 soles, que deberán ser abonados en un plazo de diez días, a favor del Tesoro Público.