HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

CIDH condena a Perú por esterilización forzada | Sin Guion con Rosa María Palacios

Judicialidad

Colegiado de Trujillo ordena 20 años de cárcel para mujer por lavado de activos

Además, jueces ordenaron la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la imputada.

La condena se originó tras el hallazgo de 3.066 kg de oro en una caja en el aeropuerto. Fuente: Difusión.
La condena se originó tras el hallazgo de 3.066 kg de oro en una caja en el aeropuerto. Fuente: Difusión.

Yessica Ávila Cruzado fue sentenciada a veinte años de cárcel efectiva luego de que los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo la hallen responsable del delito de lavado de activos, mediante actos ilícitos provenientes de la minería ilegal.

De acuerdo a los hechos descritos, personal que realizaba sus labores de control e ingreso de mercancías en el aeropuerto de Trujillo, detectó una caja, en cuyo interior se encontraron 3.066 kilogramos de oro escondidos entre alimentos y prendas de vestir. 

Tras revisar su procedencia y destinatario, los agentes pudieron constatar que dicha encomienda fue enviada a la ahora sentenciada desde el distrito de Chagual, quien no pudo explicar el origen ni presentar la documentación respectiva de dicho material valorizado en más de 124 mil dólares.

Luego de las investigaciones, se logró acreditar que el oro provenía de actividades de minería ilegal, información que confirmó la comisión del delito de lavado de activos, por lo que los jueces de la Corte de La Libertad dispusieron que Ávila Cruzado cumpla su condena recluida en el penal de mujeres de El Milagro.

Además, le impusieron 190 días multa, equivalente a 4 750 soles, que deberán ser abonados en un plazo de diez días, a favor del Tesoro Público.

Notas relacionadas
Asociación de Damas y Corte de La Libertad premian a ganadores del concurso de nacimientos y villancicos

Asociación de Damas y Corte de La Libertad premian a ganadores del concurso de nacimientos y villancicos

LEER MÁS
Corte de La Libertad resolvió más de 104 mil procesos en el 2025

Corte de La Libertad resolvió más de 104 mil procesos en el 2025

LEER MÁS
Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad implementa Plan de Descarga en Ejecución 2026 en materia laboral

Corte de La Libertad implementa Plan de Descarga en Ejecución 2026 en materia laboral

LEER MÁS
Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministerio de Vivienda destina S/ 154 millones al Bono del Buen Pagador: miles de peruanos podrán acceder a vivienda propia

63 juzgados y dos salas superiores de la Corte de La Libertad atenderán durante las vacaciones judiciales 2026

Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

Judicialidad

Presidenta del Poder Judicial felicita el compromiso con la descarga procesal de la Corte de La Libertad

63 juzgados y dos salas superiores de la Corte de La Libertad atenderán durante las vacaciones judiciales 2026

Corte de La Libertad implementa Plan de Descarga en Ejecución 2026 en materia laboral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025