Presidenta del Poder Judicial felicita el compromiso con la descarga procesal de la Corte de La Libertad

Durante la ceremonia de inauguración de la Reunión Anual de Presidentes/as y Administradores de las Cortes Superiores de Justicia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, felicitó el esfuerzo y compromiso institucional demostrado por la familia judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, para contribuir significativamente a la descarga procesal y garantizar una justicia eficiente a la ciudadanía de la región.

“Las jornadas de descarga no pueden ser una campaña, sino una disciplina permanente que incorpore tecnología y métricas claras y sostenidas. Por ello, quiero hacer una mención especial a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ya que las jornadas han sido constantes y han contado con la participación masiva y voluntaria de todos. Felicitaciones doctora Cecilia León por el trabajo realizado durante el año 2025”, mencionó la doctora Tello Gilardi.

Al respecto, la presidenta del Distrito Judicial de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció el reconocimiento público por parte de la titular del Poder Judicial, y enfatizó que la realización de las cinco mega jornadas y las veintiocho jornadas en los diferentes módulos reflejan el trabajo conjunto de jueces, juezas y trabajadores, quienes, gracias a su compromiso institucional y con el usuario, han logrado revertir significativamente el atraso que se evidenciaba en esta Corte Superior de Justicia.

“Decidimos adoptar esta medida, como las megajornadas y jornadas de descarga procesal, dada la necesidad de atender el atraso de casi dos años que se identificó en diferentes órganos jurisdiccionales de la región. Hoy, con satisfacción, podemos decir que hemos logrado avanzar y estamos trabajando para que dicha carga pendiente se elimine y podamos ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía liberteña”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, indicó que para que dicha buena práctica resulte positiva, era necesario la medición constante de los avances logrados. Por ello, se desarrollaron dos herramientas tecnológicas conocidas como dashboards, con las que se dieron seguimiento a la tramitación de escritos y demandas.

“Con la política institucional “Carga Cero”, pudimos no solo impulsar la atención oportuna de los escritos, demandas y sentencias, sino también enfocarnos en los problemas existentes y poner en práctica estrategias que coadyuven a una descarga procesal efectiva”

Por último, la titular de la Corte indicó que, durante el 2026, continuarán desarrollando buenas prácticas e iniciativas que fortalezcan el sistema de justicia, generen confianza y garanticen respuestas oportunas por parte de la institución a la población liberteña.