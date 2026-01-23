HOYSuscripcion LR Focus

Turismo

Perú entre los mejores destinos del mundo: destaca en tres categorías de los Premios Wanderlust

El Perú se destaca nuevamente a nivel internacional al ser reconocido como uno de los destinos más deseables en los Reader Travel Awards 2025, organizados por Wanderlust.

Revista Wanderlust reconoce a Perú por su atractivo turístico y diversidad cultural.
Revista Wanderlust reconoce a Perú por su atractivo turístico y diversidad cultural.

El Perú volvió a brillar en el escenario internacional al consagrarse entre los destinos más deseables del mundo en los Reader Travel Awards 2025, organizados por la prestigiosa revista británica de turismo Wanderlust. Este reconocimiento reafirma el atractivo que ejerce el país sobre viajeros de distintas partes del planeta, quienes, a través de millones de votos, destacaron la riqueza natural, cultural y patrimonial del territorio peruano como un destino de visita imperdible.

En esta edición del certamen, el Perú se ubicó entre los primeros lugares en tres categorías: País más deseable del mundo, Destino más deseable para la aventura y Destino más deseable para la aventura y el patrimonio.

PUEDES VER: Conoce el ‘Cancún limeño’, un balneario exclusivo cercano a Lima, reconocido por la pureza de sus aguas cristalinas

lr.pe

Revista británica Wanderlust reconoce al Perú por su atractivo turístico

De acuerdo a la revista británica Wanderlust, el territorio peruano tiene mucho para ofrecer al turista, además de Machu Picchu. "Perú tiene más sitios arqueológicos que cualquier otro país de Sudamérica, y su vasta y verde selva alberga la mayor diversidad de plantas y fauna del planeta", resaltó.

Machu Picchu. Foto: difusión

Machu Picchu. Foto: difusión

Wanderlust precisó que en su reciente edición se registraron más de 4,8 millones de votos emitidos por 208.000 lectores, quienes participaron en la elección de finalistas y ganadores de 22 categorías que incluyeron países, ciudades, islas y regiones de Europa y del resto del mundo.

En la categoría 'País más deseable del mundo', el Perú se ubicó en el quinto lugar entre diez finalistas, posicionándose como el país sudamericano mejor rankeado y superando a destinos como Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Brasil y Ecuador. El primer puesto fue para Japón, seguido por Costa Rica y Canadá.

PUEDES VER: Este atractivo en Lima supera a Machu Picchu en visitas y tiene un récord Guinness: descubre cuál es

lr.pe

En cuanto a 'Destino más deseable para la aventura', el país alcanzó la cuarta posición, quedando cerca del podio y liderando nuevamente entre las naciones de Sudamérica. En esta categoría superó a Estados Unidos, Chile, Omán, Filipinas, Colombia y Arabia Saudita, mientras que Australia, Costa Rica y Nueva Zelanda ocuparon los tres primeros lugares.

El oasis de la Huacachina, el único de Sudamérica, está ubicado en la región de Ica, Perú. Foto: Perú Travel

El oasis de la Huacachina, el único de Sudamérica, está ubicado en la región de Ica, Perú. Foto: Perú Travel

Finalmente, en la categoría 'Destino más deseable para la cultura y el patrimonio', el Perú se situó en el séptimo lugar y fue el único país sudamericano presente entre los diez finalistas. El podio estuvo integrado por Grecia, Francia y Alemania, seguidos por Japón, Italia y Arabia Saudita, mientras que Omán, India y Turquía completaron la lista de países destacados.

En la categoría Destino más deseable para la aventura, el Perú casi sube al podio al situarse en la cuarta posición, siendo nuevamente el país sudamericano mejor ubicado, superando a Estados Unidos (quinto lugar), Chile (sexto), Omán (séptimo), Filipinas (octavo), Colombia (noveno) y Arabia Saudita (décimo). El podio en esta categoría correspondió a Australia, Costa Rica y Nueva Zelanda, que alcanzaron el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.

En la categoría Destino más deseable para la cultura y el patrimonio, el Perú se ubicó en un meritorio séptimo lugar, siendo el único país sudamericano entre los diez finalistas. Esta vez subieron al podio Grecia (primer puesto), Francia (segundo) y Alemania (tercero), seguidos de Japón, Italia y Arabia Saudita, mientras que Omán, India y Turquía completaron la selecta nómina de naciones finalistas. 

