¿Cuál es el atractivo turístico más visitado de Perú después de Machu Picchu? ChatGPT responde

Machu Picchu es el destino turístico más visitado, pero hay otro que también se ha ganado un lugar entre los extranjeros. Foto: composición LR/El Mundo

Machu Picchu, la maravilla del mundo ubicada en la ciudad del Cusco, es el lugar turístico más visitado de Perú. Cada año recibe decenas de extranjeros que, con mucha emoción, visitan el sitio arqueológico porque lo consideran un sitio mágico y con una imponente cultura. Si bien esta obra maestra de arquitectura construida por los incas es el destino preferido por los foráneos, hay otro atractivo peruano que tampoco se queda atrás, según indicó ChatGPT.

El chatbot de inteligencia artificial (IA) reveló cuál es el segundo lugar turístico más visitado después de nuestro santuario histórico peruano.

¿Cuál es el lugar turístico peruano que más visitan los extranjeros después de Machu Picchu, según ChatGPT?

Según indicó el chatbot de Open AI, "después del Machu Picchu, uno de los mayores atractivos turísticos de Perú es el cañón del Colca". Está ubicado en la región de Arequipa y, de acuerdo con ChatGPT, "es uno de los cañones más profundos del mundo, con una profundidad de más de 3.270 metros en su punto más hondo".

En esa línea, también destacó que "es famoso por sus vistas panorámicas, pueblos tradicionales, aguas termales y la posibilidad de observar cóndores, que son las aves voladoras más grandes del mundo".

ChatGPT eligió al cañón del Colca como el atractivo turístico más visitado después de Machu Picchu. Foto: Andina

ChatGPT revela por qué el cañón del Colca es tan atractivo para los turistas

Algunos de los puntos que brindó el chatbot de IA para justificar que el cañón del Colca es el segundo lugar turístico más visitado por los extranjeros son los siguientes. Primero, su paisaje, que considera "espectacular y diverso, con paredes rocosas escarpadas, terrazas agrícolas preincaicas y un río que fluye en el fondo del cañón", lo que crea "una combinación de elementos naturales y crea una vista impresionante que atrae a los visitantes".

Segundo, la observación de cóndores, pues los turistas desean contemplarlos en su hábitat natural: "Estas aves majestuosas son conocidas por su envergadura y belleza, y verlas volar cerca de los acantilados es una experiencia única", lo describe la IA.

Tercero, la cultura de este mágico lugar, gracias a que "está habitada por comunidades locales que han mantenido tradiciones ancestrales", lo que motiva a que los visitantes puedan "sumergirse en la cultura andina, interactuar con las comunidades y aprender sobre sus costumbres, música y danzas".

Arequipa y su cañón del Colca es un gran atractivo para los turistas. Foto: Rosario Ticona/La República

Finalmente, ChatGPT indica que otro atractivo del cañón "es que ofrece diversas oportunidades para actividades al aire libre como senderismo y trekking en rutas panorámicas". En esa línea, el chatbot ratifica que este lugar turístico arequipeño "implica un cierto nivel de aventura y desafío, debido a la topografía accidentada y las altitudes variables". Por ello, "atrae a viajeros que buscan experiencias auténticas y emocionantes".