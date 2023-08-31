HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Respuestas

¿Cuál es el atractivo turístico más visitado de Perú después de Machu Picchu? ChatGPT responde

¿Un monumento o una maravilla natural? Conoce cuál es el destino turístico más visitado por los extranjeros después de Machu Picchu.

Machu Picchu es el destino turístico más visitado, pero hay otro que también se ha ganado un lugar entre los extranjeros. Foto: composición LR/El Mundo
Machu Picchu es el destino turístico más visitado, pero hay otro que también se ha ganado un lugar entre los extranjeros. Foto: composición LR/El Mundo

Machu Picchu, la maravilla del mundo ubicada en la ciudad del Cusco, es el lugar turístico más visitado de Perú. Cada año recibe decenas de extranjeros que, con mucha emoción, visitan el sitio arqueológico porque lo consideran un sitio mágico y con una imponente cultura. Si bien esta obra maestra de arquitectura construida por los incas es el destino preferido por los foráneos, hay otro atractivo peruano que tampoco se queda atrás, según indicó ChatGPT.

El chatbot de inteligencia artificial (IA) reveló cuál es el segundo lugar turístico más visitado después de nuestro santuario histórico peruano.

PUEDES VER: En este instituto público de San Juan de Lurigancho puedes estudiar gratis: ¿qué carreras ofrece?

lr.pe

¿Cuál es el lugar turístico peruano que más visitan los extranjeros después de Machu Picchu, según ChatGPT?

Según indicó el chatbot de Open AI, "después del Machu Picchu, uno de los mayores atractivos turísticos de Perú es el cañón del Colca". Está ubicado en la región de Arequipa y, de acuerdo con ChatGPT, "es uno de los cañones más profundos del mundo, con una profundidad de más de 3.270 metros en su punto más hondo".

En esa línea, también destacó que "es famoso por sus vistas panorámicas, pueblos tradicionales, aguas termales y la posibilidad de observar cóndores, que son las aves voladoras más grandes del mundo".

cañon del colca

ChatGPT eligió al cañón del Colca como el atractivo turístico más visitado después de Machu Picchu. Foto: Andina

ChatGPT revela por qué el cañón del Colca es tan atractivo para los turistas

Algunos de los puntos que brindó el chatbot de IA para justificar que el cañón del Colca es el segundo lugar turístico más visitado por los extranjeros son los siguientes. Primero, su paisaje, que considera "espectacular y diverso, con paredes rocosas escarpadas, terrazas agrícolas preincaicas y un río que fluye en el fondo del cañón", lo que crea "una combinación de elementos naturales y crea una vista impresionante que atrae a los visitantes".

Segundo, la observación de cóndores, pues los turistas desean contemplarlos en su hábitat natural: "Estas aves majestuosas son conocidas por su envergadura y belleza, y verlas volar cerca de los acantilados es una experiencia única", lo describe la IA.

Tercero, la cultura de este mágico lugar, gracias a que "está habitada por comunidades locales que han mantenido tradiciones ancestrales", lo que motiva a que los visitantes puedan "sumergirse en la cultura andina, interactuar con las comunidades y aprender sobre sus costumbres, música y danzas".

Arequipa y su cañón del Colca es un gran atractivo para los turistas. Foto: Rosario Ticona/La República

Arequipa y su cañón del Colca es un gran atractivo para los turistas. Foto: Rosario Ticona/La República

Finalmente, ChatGPT indica que otro atractivo del cañón "es que ofrece diversas oportunidades para actividades al aire libre como senderismo y trekking en rutas panorámicas". En esa línea, el chatbot ratifica que este lugar turístico arequipeño "implica un cierto nivel de aventura y desafío, debido a la topografía accidentada y las altitudes variables". Por ello, "atrae a viajeros que buscan experiencias auténticas y emocionantes".

Notas relacionadas
Alcalde de Urubamba plantea cierre de Machu Picchu y gremios rechazan sus declaraciones: “Pondría en riesgo estabilidad económica en Cusco”

Alcalde de Urubamba plantea cierre de Machu Picchu y gremios rechazan sus declaraciones: “Pondría en riesgo estabilidad económica en Cusco”

LEER MÁS
Entradas a Machu Picchu para inicios del 2026 se agotan en menos de 12 minutos

Entradas a Machu Picchu para inicios del 2026 se agotan en menos de 12 minutos

LEER MÁS
Machu Picchu suma sexta ruta oficial a la red de caminos incas tras resolución del Ministerio de Cultura

Machu Picchu suma sexta ruta oficial a la red de caminos incas tras resolución del Ministerio de Cultura

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Huaral, la tierra de la naranja Huando: los atractivos turísticos que te faltan conocer

Huaral, la tierra de la naranja Huando: los atractivos turísticos que te faltan conocer

LEER MÁS
¿Cómo llegar a Canta desde Lima y cuál es la mejor ruta?

¿Cómo llegar a Canta desde Lima y cuál es la mejor ruta?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Turismo

Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025