Miles de venezolanos han huido de su país por la crisis política y económica desatada por el gobierno de Nicolás Maduro. Buscando un futuro mejor, muchos llegaron a Perú, acompañados de sus familiares y pequeños hijos, quienes deben enfrentar el desafío de adaptarse a un nuevo entorno educativo y continuar sus estudios en un colegio extranjero. Ahora, una joven madre originaria de Venezuela, se conmovió al ver a su niña izar la bandera peruana en un evento escolar.

Este gesto simbólico causó una gran emoción en la madre, quien reveló que siempre había soñado con regresar a su país y ver a sus hijos reconocer y amar sus símbolos patrios. Sin embargo, expresó estar agradecida por encontrar un nuevo futuro y oportunidades en Perú. El video se volvió viral en redes sociales y ya cuenta con más de 100.000 reproducciones.

Madre venezolana se conmueve al ver a su hija izar la bandera peruana

El clip publicado en su cuenta de TikTok @yennicalzadilla se ve como la pequeña, acompañada de una maestra del colegio y dos agentes de la policía, iza la bandera del Perú. Aunque parecía un momento rutinario, este acto cívico conmovió a la madre venezolana.

"Ver a mi hija izar la bandera de Perú me hizo entender que quizás (volver a) Venezuela es mi sueño, pero el de mi hijos no. Orgullasa de ti mi vida y agradecida por las oportunidades que nos han dado (en Perú", se lee en la descripción del clip.

PUEDES VER: Peruano graba desfile por Fiestas Patrias y nota a escolar llevando bandera de Venezuela

El video, rápidamente, se volvió viral en redes y muchos venezolanos en Perú no dudaron en compartir sus propias experiencias. En tanto, la comunidad peruana, aplaudió el gesto tanto de la madre como la niña de respetar los símbolos patrios del país.

"Mi hijo llegó con 9 años a Perú. Ya tiene 16 y no quiere regresar a Venezuela", "Es un hermoso gesto", "Como peruano me da mucha emoción que le den la oportunidad a los niños venezolanos de izar nuestro pabellón nacional", "Es un honor izar la bandera del Perú. Un aplauso para esa pequeña", "Mi hija llegó a los 9 años a Perú y no recuerda mucho Venezuela", "Es nuestra mini compatriota", "Solo los alumnos con mayor mérito puedes izar la bandera. Muchas felicidades", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.