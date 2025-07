Peruano y venezolano marchan juntos para vender empanadas en desfile: “Nos dieron estilo, nos dieron patriotismo"

Durante el desfile escolar en el distrito de Ventanilla, un venezolano y un peruano se robaron el show cuando marcharon para conseguir clientes. Los emprendedores aprovecharon la actividad cívica para vender empanadas fritas, pero fue su creatividad lo que arrancó varias risas entre los presentes y usuarios en redes sociales. El clip cuenta con más de 400.000 visualizaciones en la plataforma de TikTok.

Dúo peruano-venezolano sorprenden con su creatividad durante desfile en Ventanilla

De acuerdo al clip viral, compartido en la cuenta @elrivasc en TikTok, se puede observar que el venezolano lleva la carreta con las empanadas y usa un megáfono. En tanto, el peruano lleva el cartel como si fuera un estandarte. Ambos marcharon mientras saludaban a los asistentes.

Su presencia no solo despertó sonrisas, sino también reflexiones sobre la integración, el trabajo y el espíritu emprendedor que existe entre ambos países. El detalle que más destacó fue la seguridad y el entusiasmo con el que caminaban, como si fueran parte oficial del desfile. Los dos emprendedores señalaron que aprovecharon la masiva asistencia al desfile para impulsar su negocio y agradecieron el masivo apoyo en redes sociales.

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones: "Nos dieron estilo, nos dieron patriotismo"

El video de su participación rápidamente se viralizó en TikTok, donde muchos usuarios aplaudieron su ingenio y esfuerzo.

“Nos dieron marcha, nos dieron estilo, nos dieron patriotismo, denme 2 de pollo por favor”, “Son lo máximo”, “Espero que hayan vendido todo”, “En Perú nunca te aburres”, “Qué tal creatividad”, “Me dieron marcha, me dieron patriotismo, me dieron 28 de julio, me dieron 2 de carne y 1 de pollo”, “Perú es clave”, resaltaron usuarios.