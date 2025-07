Un joven peruano sorprendió y enterneció al ser grabado junto a su linda conejita por las calles de Miraflores. El clic se hizo viral en TikTok debido a que la conejita portaba su vestidito color rosado, lo que causó que miles de usuarios comentaran sus impresiones.

El video en TikTok de autoría de Víctor Lluncor cuenta con más de 70.000 likes, más de 300 comentarios y supera las 400.000 visualizaciones. Entre los comentarios más destacados está el de Alejandro, quien indició que los conejos son inteligentes y pueden a llegar ser sociables. "Los conejitos son muy inteligentes y si los acostumbras a ser sociables son como un perrito, mi conejita vivió 6 años y la lleve por todo el Perú. La más viajera".

Tierna conejita sorprende al pasear por Miraflores y llevar su vestido

El joven que lleva a su linda conejita con su correa y su vestidito color rosado sorprendió al pasear a su mascotita por las calles de Miraflores. El clic en TikTok ha generado diversas reacciones. Yarlin Lozano escribió, "La coneja es del tamaño de mi perrito". Otra internauta comentó, "Solo quiero saber dónde compró su correa".

Diversos de los comentarios fueron positivos, aunque también hubo comentarios de preocupación por la seguridad de la linda conejita. Estefany Alcameza precisó, "Por favor sean más responsables, he escuchado varios casos de perros que atacan a los conejos, así que no los saquen al parque, no es seguro para él".

¿Qué comen los conejos?

Según lo explica el centro veterinario Barbanza, el conejito es un animal herbívoro, por lo que su dieta es de cereales, verduras y frutas. Asimismo, explican que su dieta debe incluir HENO, puesto que contiene fibra esencial para el correcto funcionamiento de su aparato digestivo durante todo el día.