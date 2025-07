"Que el Palmeiras no gane el mundial": niño brasileño realiza curioso pedido durante misa

Un video publicado en TikTok está dando que hablar en las redes sociales, debido a que muestra el momento exacto en que un niño realiza un insólito pedido durante una misa celebrada en Brasil. Aunque las palabras del pequeño provocaron la risa de miles de cibernautas, hubo otras personas a las que no les causó gracia, todos ellos hinchas del Palmeiras. ¿Por qué? Te contamos.

El material audiovisual fue compartido por varias cuentas en TikTok, una de ellas fue Telemundo Deportes. Hasta el momento, el video viral ha logrado acumular más de 3.5 millones de reproducciones en la plataforma. Asimismo, cuenta con más de 306.100 "likes", 40.000 compartidos y cientos de comentarios de personas que no podían creer la ocurrencia del menor.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, las imágenes fueron grabadas en la Iglesia de San Pedro Apóstolo, ubicada en el municipio de Tupã, en el estado de Sao Paulo. Durante la misa, el sacerdote encargado decidió realizar una simpática dinámica que consistía en que un grupo de niños salgan adelante y digan sus deseos frente al público.

Como podrás apreciar en las imágenes, la mayoría de pequeños pedía que haya paz en el mundo o protección para sus familias. No obstante, eso cambió cuando le tocó a un pequeño con camiseta azul. Además de pedir que Dios proteja a sus seres queridos, expresó su deseo de que Palmeiras, uno de los equipos más grandes de Brasil, no gane el mundial de clubes.

La petición del niño provocó la risa de todas las personas que asistieron a la misa, incluso el monaguillo que se encontraba detrás del altar. El único al que no le causó gracia es al sacerdote, quien posiblemente sea hincha del Palmeiras. "No dijo nada. ¿Verdad gente", comentó el cura, quien hizo bajar al pequeño y continuó con la dinámica.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Aunque las imágenes fueron grabadas en Sao Paulo, eso no impidió que se vuelvan tendencia en otros países de Latinoamérica, como Perú, Chile, México, Argentina, etc. Muchos usuarios expresaron su sorpresa, al ver que el fútbol en Brasil es tan competitivo que muchos prefieren que un club europeo gane el torneo, en lugar de un equipo de su país del que no son hinchas.

"El padre es del Palmeiras", "Igual que los hinchas del Barcelona con el Real Madrid", "Yo pensé que todo Brasil apoyaba a sus equipos", "Seguro el niño es de Corinthians", "El menos hater del Palmeiras", "Pidió un deseo para todos y también se pidió algo para él", "Ya sé a quien apostarle mi préstamo". Estos son solo algunos de los comentarios del video.