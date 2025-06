Estudiante de ingeniería va a clases con sus ojotas y causa furor en redes: "Le van a durar 5 generaciones”

El video no solo causó furor por el calzado, sino por la actitud relajada y divertida del estudiante. Foto: composición LR/ TikTok

El video no solo causó furor por el calzado, sino por la actitud relajada y divertida del estudiante. Foto: composición LR/ TikTok

Un estudiante de ingeniería causó revuelo en las redes sociales después de ser grabado asistiendo a clases con un par de ojotas, un calzado conocido en Perú por su comodidad y popularidad. El video, que rápidamente se viralizó en TikTok, muestra al joven caminando en el aula sin ningún tipo de vergüenza, luciendo su calzado con total naturalidad y hasta disfrutando del momento mientras se dejaba grabar.

Estudiante de ingeniería causa furor al ir a clases con ojotas en TikTok

En el clip, grabado por un compañero, el estudiante aparece usando las ojotas. Sin inmutarse por la grabación, el joven hasta se anima a bailar al ritmo de la música que su compañero comienza a poner de fondo. La escena es sorprendente, ya que el joven no parece preocuparse por el hecho de estar en un entorno académico con un calzado tan informal. La imagen, además de mostrar su estilo relajado, también resalta la confianza con la que lleva las ojotas, que parecen ser tan cómodas como resistentes.

El calzado, muy conocido en Perú, es considerado por muchos como una opción accesible y duradera, aunque no está relacionado con las tendencias más formales o profesionales. A pesar de ello, el estudiante demostró que no hay reglas estrictas cuando se trata de comodidad y estilo personal.

Usuarios celebran la durabilidad de las ojotas

Las ojotas que usaba, con detalles florales y un diseño llamativo, no solo fueron motivo de risa, sino también de admiración por su practicidad y resistencia, ya que, según algunos usuarios, podrían “durar 5 generaciones”. La actitud despreocupada del estudiante se convirtió en una forma de reafirmar que la moda universitaria no siempre tiene que ser seria o tradicional. "Esas sandalias son eternas. Si no tuviéramos tantos prejuicios, ahorraríamos un montón en calzado con esas sandalias", comentó un usuario.

Otros no dudaron en remarcar lo "a la moda" que estaba el joven, destacando incluso las flores de las ojotas. "¡Esos lujos son los mejores!" y "Está a la moda", fueron otros de los comentarios populares. Algunos incluso se tomaron la broma con humor, asegurando que las ojotas "pasarán de generación en generación", y no faltaron los comentarios relacionados con la marca, mencionando de forma jocosa que eran unas "marca Goodyear".