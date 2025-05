Pajarito es captado robándole pelos a un Husky para hacer su nido: "Se prepara para el frío"

Muchas aves suelen recolectar distintos materiales, como ramas o fibras, para construir nidos que protejan sus huevos y les brinden calor en invierno. Recientemente, en TikTok se ha viralizado un curioso y divertido video que muestra el momento exacto en que un pajarito encuentra un Husky, una raza de perros conocida por soltar abundante pelo, y decide 'robarle' un poco de su pelaje.

El material audiovisual fue publicado por la usuaria Sallie Donati (@sdonati424) el 17 de abril de 2025. Hasta el momento, el video cuenta con más de 14.4 millones de visualizaciones en la plataforma, 1.9 millones de 'me gusta', 557.600 compartidos y miles de comentarios, muchos de ellos escritos por dueños de perros que se sintieron identificados con la escena.

¿Qué sucedió en el video?

La autora del video, quien suele compartir las travesuras de su mascota, notó que su perro descansaba tranquilamente fuera de la casa, como de costumbre. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que la mujer vio un movimiento inusual cerca de la cola de su animal. Esto llamó su atención e, intrigada, decidió observar con más detenimiento lo que ocurría.

Como podrás apreciar en las imágenes, el extraño movimiento en la cola del Husky no era causado por el propio perro, sino por una pequeña ave. Al parecer, este simpático pajarito andaba en la búsqueda de materiales para construir su nido y, al ver al can descansando, no dudó en aprovechar la oportunidad para ‘robarle’ un poco de su abundante pelaje.

La mujer no podía creer lo que estaba viendo y no pudo contener la risa, especialmente porque su mascota seguía durmiendo plácidamente. Casi al final del video, cuando el pajarito ya había recolectado una buena cantidad de pelaje, el Husky finalmente se da cuenta de que algo ocurría. Sin embargo, para ese momento, la pequeña ave ya había emprendido la huida con su botín.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok despertó risas y mucha creatividad entre los usuarios. Muchos bromearon sobre el pelaje del Husky y la astucia del pajarito, mientras otros compartieron anécdotas similares. Los comentarios reflejaron cariño hacia las mascotas y destacaron el ingenio del ave en plena “operación nido”.

"Me recordó cuando Patricio le quita el pelo a Arenita mientras hiberna", "El pajarito: directo del fabricante, ¡me tienen locos los aranceles!", "El nido le va a quedar de pelos", "La pajarita: Tengo en las lomas un nidito de finos algodones, carísimo por cierto", "El perrito: están bravas las pulgas". Estos son algunos de los comentarios de los usuarios.