Peruana revela cuánto gana por cuidar gatos a domicilio en Lima y sorprende con la cifra: “Es por hora”

Una joven peruana generó gran revuelo en redes sociales al revelar que gana S/50 por hora cuidando gatos a domicilio en Lima. La cifra sorprendió a miles de internautas, quienes no podían creer que un trabajo considerado poco convencional no solo exista, sino que también esté tan bien remunerado. Este tipo de empleo, cada vez más solicitado entre los amantes de las mascotas, representa una nueva tendencia en servicios personalizados para animales domésticos, especialmente en ciudades donde los dueños no siempre pueden estar presentes.

La inesperada cifra que gana una joven por cuidar gatos a domicilio en Perú

El hecho fue compartido a través de un video en TikTok, donde la joven, identificada como integrante de la Guardería Miau, relató que fue contratada para cuidar a una gatita mientras su dueña salía del país por una emergencia. “La tarifa por una hora es de S/50. La gatita necesita atención mientras su mamita se va de emergencia. Mi trabajo soñado con gatos”, expresó en el clip, que rápidamente se viralizó.

La joven mostró su llegada al domicilio y explicó con entusiasmo su rutina como ‘niñera felina’. Durante su jornada, detalló que entre sus responsabilidades están limpiar los areneros, proporcionar agua hervida, administrar la medicación (ya que la gatita tiene cálculos renales), y preparar un paté con agua tibia. También le brinda cepillados diarios para su higiene y confort.

Asimismo, comentó que cuando los dueños deben ausentarse por más días, su labor requiere mayor compromiso y tiempo, ya que debe visitar a los gatitos en varias ocasiones o incluso pasar varias horas acompañándolos para evitar que se sientan solos o ansiosos.

Usuarios reaccionan sorprendidos al conocer este peculiar empleo

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y el video fue recibido con una avalancha de comentarios de sorpresa y curiosidad. Muchos usuarios se mostraron intrigados por este tipo de trabajo, preguntando si realmente existía una ocupación así de específica y rentable. Comentarios como: “¿Realmente existe ese trabajo?”, “Disculpa, ¿no están recibiendo personal? Necesito trabajo”, y “¿Me estás diciendo que existe mi trabajo soñado? ¿Dónde?” reflejan el interés creciente por este tipo de servicios.

Otros comentarios destacaban la remuneración como un factor sorprendente. “Ni una niñera gana tanto, es el trabajo perfecto”, señaló una usuaria, mientras que otro comentó: “Ganas como un supervisor”. Incluso hubo testimonios de personas que han pagado tarifas similares: “Yo he pagado S/100 diarios porque tenían que ir dos veces al día, tengo 7 gatos”.

Sin duda, el video no solo dio visibilidad a un nuevo tipo de empleo, sino que también abrió una conversación sobre el valor del cuidado especializado de mascotas en el Perú.