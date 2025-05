Turista en Cusco queda impresionado al probar caldo de Chuttu: “Tiene la nariz y el cerebro de la vaca”

Un turista en Cusco vivió una experiencia culinaria única que no olvidará fácilmente. Mientras paseaba por las pintorescas calles de la ciudad, decidió probar un caldo tradicional que le ofrecieron los locales. Lo que no sabía era que se trataba de un caldo de Chuttu, un platillo exótico que incluye partes bastante inusuales de la vaca, como su nariz y su cerebro. El video de @alexserrano.1 no tardó en volverse viral en TikTok.

PUEDES VER: Un burro y una llama impulsan la educación en Perú y llegan a cientos de escolares de las más lejanas comunidades

Extranjero se llevó una gran sorpresa al ver una nariz de vaca en su plato

La receta, conocida por los habitantes de la región, fue una verdadera sorpresa para el turista. "Es un caldo delicioso, pero no esperaba encontrar cerebro en mi plato", comentó con asombro mientras observaba los ingredientes.

Este platillo también incluye chuño (una especie de papa deshidratada), que, según la vendedora, se deshidrata pisándola en el río. Aunque la explicación sorprendió al visitante, la curiosidad lo llevó a probarlo y no pudo dejar de alabar su sabor.

El toque especial del cerebro al caldo de Chuttu en Cusco

El caldo viene acompañado de pancita y un toque de colágeno proveniente del cerebro. "¿Este platillo te hace más inteligente?", pregunto en forma de broma el turista norteamericano, lo que generó risas entre los presentes.

El caldo viene acompañado de pancita y un toque de colágeno proveniente del cerebro. Foto: composición LR/ TikTok / @alexserrano.1

"Aunque no me volví un genio, ¡el sabor es buenísimo!", añadió el turista, quien aseguró que definitivamente lo recomendaría a otros aventureros. Sin duda, Cusco sigue sorprendiendo con su rica gastronomía y sus tradiciones culinarias poco convencionales. El video de este momento se viralizó rápidamente en TikTok y se convirtió en una sensación entre los turistas.