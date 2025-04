Hace 20 años se subió el primer video a YouTube: ¿de qué trataba y quién lo publicó?

El 23 de abril de 2005 quedó grabado como una fecha histórica para el mundo digital. Ese día, Jawed Karim, uno de los cofundadores de YouTube, subió un breve clip de 18 segundos titulado 'Me at the Zoo', sin imaginar que se convertiría en el punto de partida de una de las plataformas más influyentes del siglo XXI. Aquel primer video de YouTube, grabado en el zoológico de San Diego, marcó el inicio de una nueva era en la forma de compartir contenido audiovisual en internet.

Con más de 227 millones de visualizaciones hasta la fecha, la grabación muestra a Karim frente a unos elefantes, comentando de manera casual la particularidad de sus trompas. Aunque simple y espontáneo, ese momento dio origen a una revolución mediática que transformó para siempre la cultura digital.

El nacimiento de una era: cómo surgió el primer video de YouTube

La historia de YouTube comenzó oficialmente en febrero de 2005, cuando tres exempleados de PayPal —Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley— decidieron crear un sitio que permitiera a los usuarios subir videos a la red. Sin embargo, no fue hasta el 23 de abril que se publicó el primer archivo audiovisual, inaugurando el uso de la plataforma. El primer video de YouTube, titulado Me at the Zoo, fue grabado por uno de sus fundadores, Jawed Karim. En él, aparece hablando directamente a cámara frente a unos elefantes.

“Lo mejor de ellos es que tienen unas trompas muy, muy largas, y eso es todo lo que hay que decir”, dice en tono informal. Este estilo cercano y directo anticipó el formato que luego adoptarían miles de vloggers en todo el mundo. Aunque Karim no participó activamente en el desarrollo posterior del sitio —ya que optó por actuar como asesor técnico y tomó distancia del proyecto—, su contribución inicial fue crucial.

De hecho, su decisión de involucrarse mínimamente lo dejó con una cantidad menor de acciones cuando Google compró YouTube en octubre de 2006 por 1.650 millones de dólares. Aun así, su rol fue determinante para encender la chispa de un fenómeno global.

¿De dónde nació realmente la idea de YouTube? Dos versiones

La historia de YouTube fue contada de distintas maneras, incluso por sus propios fundadores. Jawed Karim sostiene que la plataforma surgió como una alternativa para que las personas pudieran compartir videos relacionados con subastas online. Esta necesidad se transformó al observar que los usuarios estaban más interesados en mostrar aspectos de su vida cotidiana, lo cual llevó a Karim a redirigir el concepto hacia un espacio abierto para todo tipo de grabaciones personales.

Por otro lado, Steve Chen y Chad Hurley ofrecen una versión distinta. Según ellos, la chispa de inspiración apareció tras una cena entre amigos. En ese encuentro, grabaron algunos videos, pero encontraron dificultades para enviarlos y compartirlos digitalmente. Esa experiencia reveló una carencia en la web y los motivó a desarrollar una solución práctica: una plataforma pensada para compartir videos de forma fácil y rápida.