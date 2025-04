Peruana se roba el show al realizar video con tiktoker Noel Goes Crazy: “Iquitos, otro nivel”

El influencer Noel Robinson, conocido en redes sociales como Noel Goes Crazy, volvió a causar furor en TikTok tras una inesperada interacción en su visita a Iquitos, Perú. El joven nigeriano-alemán de 23 años, reconocido por sus dinámicas de baile, bromas y retos virales en espacios públicos, no dejó pasar la oportunidad de crear contenido con la gente local. Sin embargo, no imaginó que una comerciante peruana terminaría robándose el show y conquistando las redes sociales.

Influencer fingió una broma, pero ella terminó siendo la estrella del momento

Durante su recorrido por la ciudad amazónica, Noel se acercó a los puestos de venta en un mercado popular para grabar una de sus clásicas bromas. En esta ocasión, fingió “robar” un pescado del puesto de una comerciante. Pero, lejos de incomodarse o molestarse, la mujer reaccionó de una manera inesperada: se animó a bailar junto a él y su carisma la convirtió en la verdadera estrella del momento.

Ambos comenzaron a moverse al ritmo del tema viral 'Báilalo Rocky', mientras los curiosos a su alrededor grababan el momento. El video fue publicado en la cuenta oficial del influencer, quien no dudó en alabar la energía de la mujer con un claro mensaje: “Ella es la mejor”.

En cuestión de horas, el clip se viralizó y la comerciante peruana se ganó el cariño de miles de internautas por su actitud espontánea y alegre.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y llenas de entusiasmo. Muchos usuarios destacaron el talento y carisma de la mujer, e incluso pidieron que se le dé más visibilidad, como ha ocurrido con otros personajes virales peruanos. “Hay que hacerla famosa, se lo merece”, comentó un usuario.

Otro escribió: “Necesito ver el detrás de cámaras”. Mensajes como “Perú enamora a todos los famosos”, “Se adueñó del trend” y “Perú y sus ganas de quedarse” inundaron la publicación, confirmando una vez más cómo la espontaneidad y alegría del pueblo peruano puede conquistar cualquier rincón del mundo digital.