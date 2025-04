Perrito se levanta luego de varias horas de sueño y se vuelve a dormir: "el descanso lo cansó"

El sol no lo dejaba dormir y buscó un lugar más fresco. Foto: captura de TikTok

Los perritos, al igual que los gatos, son los reyes del internet. No es un secreto que un video protagonizado por estos tiernos animalitos es un éxito asegurado en TikTok, YouTube, entre otras redes sociales. Esto debido a que millones de personas en Perú, México, entre otras partes del mundo, tienen una mascota que suele compartarse de forma similar.

Recientemente, en las redes sociales, especialmente en TikTok, se acaba de viralizar un divertido video que tiene como protagonista principal a un simpático Corgi galés, una raza de perros muy popular en la actualidad. No solo porque eran los favoritos de la reina Isabel, también por ser muy leales, cariñosos y porque disfrutan pasar tiempo con sus dueños.

¿Qué hizo este tierno perrito?

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 3.1 millones de reproducciones en TikTok, el perrito estaba durmiendo una siesta (de varias horas) junto a su compañero. De pronto, el 'lomito' se levanta de su cama y comienza a caminar, incluso se sacude. El dueño, quién grabó el video, pensó que se acercaría para jugar, pero ocurrió otra cosa.

Para su sorpresa, esa breve caminata (de menos de un metro) provocó que el perrito Corgi galés se cansara y volviera a echarse a dormir, pero esta vez en el piso. El suceso generó mucha risa al propietario del can, quien no dudó en compartir el video en las redes sociales, sin imaginar que terminaría 'rompiendo el internet'.

El video fue resubido por varias cuentas, una de ellas, famosa por recopilar virales, lo compartió recientemente en YouTube, donde ha logrado conseguir más de 122.000 'likes', 47.000 compartidos y más de 1700 comentarios. La mayoría de ellos, de personas que no aguantaron la risa con la astucia del perro; sin embargo, otras revelaron qué habría pasado en realidad.

¿Por qué el perro se volvió a dormir luego de levantarse?

De acuerdo a algunos comentarios, el perro todavía tenía sueño, solo que los rayos del sol arruinaban su siesta. Por ese motivo, se levantó y buscó un lugar más fresco. Al encontrarlo tan cerca, decidió echarse y continuar con su descanso. Esta explicación resulta razonable, ya que si revisas detalladamente el video, notarás que la luz daba directamente a la cama de los canes.

"Se despertó porque se estaba achicharrando en el sol, buscó un sitio más fresquito", "Es que se cansó de estar cansado", "Yo los domingos, me levanto de la cama y me acuesto en el sillón", "Estaba cansado de dormir y se puso a descansar", "No lo juzgo, podría ser yo", "Vamos a descansar de tanto descansar", estos son algunos de los ocurrentes comentarios que dejaron los usuarios.