Gallina pone enorme huevo y mujer revela lo que contiene: "Cuando la receta te pide 1 yema y dos claras"

Una usuaria argentina de TikTok se viralizó tras compartir un inesperado hallazgo en la granja de su tío: una gallina puso un huevo de dimensiones fuera de lo común. El insólito tamaño del huevo llamó tanto su atención que decidió grabar el momento y compartirlo en redes sociales. Para sorpresa de muchos, este peculiar alimento de origen animal contenía otro huevo en su interior.

Gallina pone enorme huevo con sorpresa dentro

El video no tardó en captar la curiosidad de miles de internautas, quienes quedaron intrigados con lo que ocultaba en su interior. Y es que, más allá del tamaño, lo que descubrió al abrirlo fue aún más sorprendente. “El huevo que ponen las gallinas de mi tío”, escribió la joven en la descripción del video, mientras sostenía entre sus manos el curioso ejemplar, que medía aproximadamente 10 centímetros de largo.

Huevo gigante contenía otro huevo. Foto: captura de TikTok

En las imágenes se puede ver cómo, con ayuda de un tenedor, rompe la cáscara del gigantesco huevo. En un plato caen primero clara y yema, como cualquier huevo normal, pero acto seguido, algo más rodó fuera de la cáscara: un segundo huevo, esta vez de tamaño regular, completamente intacto.

Sin poder contener su asombro, la joven continuó grabando y procedió a abrir el segundo huevo. Al partirlo, esta vez solo cayó una yema, lo que llevó a muchos usuarios a bromear con que el alimento ya venía “listo para cocinar” una receta que pidiera una yema y dos claras. El fenómeno, aunque raro, se conoce como "huevo dentro de otro huevo", una anomalía que puede ocurrir en el proceso de formación del huevo cuando una gallina es sorprendida por un nuevo ciclo ovulatorio antes de expulsar el primero.

El insólito hallazgo genera miles de reacciones en redes

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, desatando una ola de comentarios ingeniosos y teorías curiosas. “Cuando la receta te pide una yema y dos claras”, escribió un usuario entre risas. Otros lo compararon con una muñeca matrioshka, esas tradicionales figuras rusas que contienen una más pequeña en su interior. “Ni nació el hijo y ya la hizo abuela”, bromeó otra usuaria, mientras otros simplemente preguntaban si la gallina se encontraba bien tras semejante proeza.

“Viene uno de regalo porque están en promoción”, “¿Es huevito sorpresa?” y “Ahí la teoría del huevo o la gallina primero” fueron algunos de los cientos de comentarios que inundaron el video, que ya suma millons de reproducciones y 'me gusta'.

¿Es común que una gallina ponga un huevo dentro de otro?

No, no es común que una gallina ponga un huevo dentro de otro, aunque puede ocurrir de forma excepcional debido a una anomalía en el proceso de ovoposición. Esto sucede cuando un huevo completamente formado es retenido en el oviducto y, antes de ser expulsado, otro óvulo es liberado y envuelto junto al primero, formando una doble capa de cáscara. Este fenómeno, conocido como "huevo dentro de otro huevo", no representa un peligro para la salud del ave, pero sí es muy raro y suele sorprender tanto a granjeros como a consumidores.