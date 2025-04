Policía protagoniza persecución de película al saltar al río para capturar a delincuente que intentó huir nadando: "Que le suban el sueldo"

TikTok no para de hacer reír a los usuarios por la enorme cantidad de videos que se publican a diario y que logran acaparar las miradas. En esta ocasión, un policía y un delincuente se convirtieron en los protagonistas de un nuevo viral que hasta el momento ha sobrepasado los 24 millones de reproducciones.

¿Qué pasó? Mediante la cuenta @riosfck88, los usuarios de TikTok vieron el momento en que un delincuente escapaba de la policía en Colombia. Al ver que no le quedaba más opciones e iba a ser detenido por el efectivo, decidió saltar al río para escapar.

Al parecer, el infractor pensaba que iba a burlar a la autoridad policial, pero no imaginó que el agente que lo seguía también se iba a lanzar al río. Así como lo lees. Al ver que el efectivo lo perseguía hasta en el agua, el hombre continuó nadando rápidamente para escapar. Las imágenes, como era de imaginarse, sacaron miles de sonrisas a los usuarios en redes sociales.

Policía en Colombia demuestra valentía al saltar al río para detener a delincuente

El delincuente, confiado en su habilidad para nadar, empezó a alejarse cada vez más del agente. Sin embargo, el oficial no se rindió y siguió detrás de él como si se tratara de una carrera olímpica. Los usuarios de TikTok no dejaron pasar la oportunidad de comparar la escena con una persecución de película, y muchos comenzaron a hacer bromas sobre la "competencia de natación" entre los dos.

Persecución viral en Colombia sorprende a miles de usuarios

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios, muchos destacaron la perseverancia del policía, quien no pensó dos veces antes de lanzarse al agua para cumplir con su trabajo. Algunos hasta pidieron que se le 'subiera el sueldo al agente', pues claramente estaba dispuesto a todo por detener al delincuente. Sin duda, este video de TikTok ha demostrado que las mejores persecuciones no siempre ocurren en tierra firme.