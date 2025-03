Hombre sube al escenario y cachetea a cantante de grupo de cumbia en pleno concierto en vivo

Una escena que se compartió en TikTok dejó a millones de usuarios con los pelos de punta, por la inesperada reacción de un asistente a un concierto de cumbia de la reconocida agrupación Los Charros.

Según mostró el clip, que no tardó en convertirse en viral, un hombre no dudó en subir al escenario, pero no para felicitar a los integrantes de la orquesta, sino para propinarle una fuerte cachetada al vocalista, tal como mostró el clip publicado en la cuenta @anitamolina366.

Tras recibir la bofetada, el cantante se quedó atónito y una mujer intervino para retirar del escenario al agresor. El sujeto, vestido con casaca marrón y pantalón negro, no lo pensó dos veces para aprovechar la distracción del integrante de la orquesta, quien se encontraba animando al público, para acercarse sin ser detenido.

Argentina: indignación por agresión a vocalista de Los Charros

En cuestión de horas, el video de TikTok se viralizó y generó una ola de reacciones en contra del comportamiento del espectador. Muchos usuarios criticaron la falta de seguridad y lamentaron el acto de violencia ocurrido durante la presentación en vivo.

Las imágenes captadas por una persona del público mostraron cómo el cantante fue sorprendido por el golpe sin poder reaccionar a tiempo. La intervención de una mujer evitó que el hecho pasara a mayores.

Redes sociales reaccionaron al viral con mensajes de apoyo

Decenas de usuarios dejaron mensajes de respaldo al vocalista, mientras otros exigieron sanciones para el agresor. El hecho puso nuevamente en debate la seguridad en los espectáculos masivos.

¿De dónde son Los Charros y qué tipo de música tocan?

Los Charros es una agrupación de cumbia romántica originaria de Argentina, formada en el año 1993 en Campo Largo, en la Provincia del Chaco. El grupo se caracterizó por interpretar versiones en ritmo de cumbia de canciones populares, especialmente de reconocidos artistas mexicanos como Marco Antonio Solís, Bronco, Juan Gabriel y Selena.

También incluyó en su repertorio temas de otros grandes exponentes de la música en español, como Manolo Galván y Rubén Blades, logrando así una fusión que conectó con miles de seguidores en América Latina.