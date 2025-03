Jugador derriba a un hincha con la pelota tras fallar un penal y en redes bromean: “Es fútbol, no matagente”

El hincha no imaginó que sería derribado por un penal fallado. Video es viral en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @elmert790

Durante un reciente partido de fútbol, lo que parecía ser un penal rutinario se convirtió en un momento que nadie vio venir. En lugar de entrar al arco, la pelota desvió su rumbo y terminó impactando de lleno contra un hincha que observaba el partido. Lo curioso es que el joven no estaba en las gradas, sino que trepó una pared para tener una mejor vista del encuentro. Y como todo gran golpe, la caída del aficionado se hizo viral de inmediato en las redes sociales, especialmente en TikTok.

El momento capturado por @elmert790 se dispersó rápidamente, dejando a muchos entre risas y preocupación por el pobre joven. De un solo impacto, la pelota derribó al espectador, quien pasó de ser un simple fanático a la estrella del momento. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, con bromas que iban desde "Es fútbol, no matagente" hasta comentarios sobre si el joven tenía que recibir una tarjeta amarilla por no estar suficientemente atento.

El insólito golazo que se hizo viral en TikTok

Lo que nadie esperaba era que la emoción del partido terminaría impactando de manera literal a un hincha que solo buscaba disfrutar del juego.

La caída viral en TikTok

El video de la caída rápidamente alcanzó miles de vistas en TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios comenzaron a compartir el clip, entre risas y asombro. Incluso algunos preguntaban si este nuevo estilo de penal debía ser reconocido por la FIFA como una táctica inédita.

¿Es este el fin de los penales convencionales?

Con este suceso, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una nueva era del fútbol? Quizás lo que necesitamos son más penales impredecibles, donde no solo se defina un resultado, sino que se pueda hacer historia, ¡y derribar a un hincha en el proceso!

“Estaba jugando a mata soldadito creo”, “Estará vivo el joven”, “Jugador 321 eliminado”, “Creo que está jugando al ‘Juego del Calamar’”, “Me rio, pero también me intriga saber cómo quedó el soldado caído”, escribieron los usuarios en la publicación de TikTok.