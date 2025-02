Perrito enternece al ‘trabajar’ como delivery junto a su dueño: "Así se gana sus croquetas"

Los animales nunca dejan de sorprender con su ternura y lealtad, y este perrito no fue la excepción. Un video viral en TikTok muestra a un joven repartidor de delivery acompañado de su fiel amigo de cuatro patas, quien lo acompaña en cada recorrido en Colombia. La escena no tardó en robarse el corazón de los internautas, quienes destacaron la conexión entre ambos y la dedicación del pequeño can, que parece tomarse muy en serio su ‘trabajo’.

Perrito enternece al ‘trabajar’ como delivery

En el video compartido por una usuaria de TikTok, se puede ver cómo el repartidor se moviliza en su motocicleta por las calles, pero lo que más llama la atención es que no viaja solo. En la parte delantera de la moto, el joven ha adaptado un espacio especial para su compañero peludo, asegurándose de que el animalito viaje cómodo y seguro.

Lo más tierno es que el perrito no solo va sentado tranquilamente en su lugar, sino que también luce un pequeño casco y lleva puesta una diminuta mochila, como si realmente estuviera listo para hacer entregas. La usuaria que grabó el momento quedó emocionada al ver la tierna escena y no dudó en compartirlo en sus redes sociales.

En la grabación se puede notar la complicidad entre el joven y su mascota, quien parece disfrutar del paseo y acompañar a su dueño en cada entrega. "Este perrito sí que es un trabajador ejemplar", comentó la mujer en el video, resaltando la ternura y responsabilidad con la que el can se ‘gana’ sus croquetas.

Reacciones de los usuarios

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar, y muchos usuarios expresaron su admiración y ternura por el perrito repartidor. "Diosito, cuídalos que nada malo les pase en sus recorridos", comentó un usuario, mientras que otro compartió una experiencia similar: "Tengo un pug y hace lo mismo, también soy domiciliario. Una vez me lo llevé a chambear y le dieron su propina, pero solo dura dos horas, luego se cansa y pide día libre".

Otros internautas no pudieron evitar hacer bromas sobre la adorable escena. "¿Qué tengo que pedir para que me llegue ese delivery?", preguntó alguien con humor. "Trabajando para sus croquetas", agregó otro usuario. "Un perrito chambeador", escribió alguien más, mientras que otra persona comentó entre risas: "Le tocó llevarse al nene a la chamba para no dejarlo solo en casa". Sin duda, este pequeño perrito ha demostrado que no solo es el mejor amigo del hombre, sino también su compañero de trabajo más fiel.