Mujer de 92 años revive el romance y se alistó para su primera cita en 3 décadas: “No pude decirle que no”

Una historia de amor tardío se robó los corazones de miles de usuarios en TikTok. Una mujer de 92 años decidió compartir con el mundo su experiencia al prepararse para su primera cita después de casi 30 años. El video viral, que muestra sus nervios y emoción al alistarse, conmovió a muchos internautas, quienes se han suscrito a su cuenta para seguir su historia.

La cita fue con un hombre que ella conoció en un juego de bingo, quien, según ella, es "muy guapo". En el video, la adulta mayor relató cómo se sentía al volver al mundo de las citas después de tanto tiempo. Con una mezcla de emoción y humor, comentó que su principal interés era disfrutar de una "cena gratis", sin preocuparse demasiado por lo que pudiera ocurrir.

Mujer se alistó para su primera cita en 30 años

La mujer, que se hace llamar grandma_droniak en TikTok, compartió con sus seguidores los detalles previos a su cita, mostrando los nervios y la ilusión que sentía al retomar una actividad tan especial en su vida. Mientras se preparaba, mencionó que no pudo resistirse a aceptar la invitación de este hombre que conoció en un bingo, quien según ella era "muy guapo".

La cita fue una oportunidad para revivir sus años de juventud, y la emoción de volver a estar en una cita después de tanto tiempo quedó claramente reflejada en su video. "No pude decirle que no", relató. El video muestra a la mujer arreglándose, con detalles que transmiten la emoción del momento: la aplicación de su labial, la sonrisa nerviosa, y sus comentarios de esperanza.

“Lo único que quiero es una cena gratis, no voy a llevar ni cartera ni bolso”, mencionó mientras bromeaba sobre el encuentro.

¿Qué pasó tras la cita?

Después de compartir su preparación para la cita, la mujer publicó un segundo video en el que relató cómo fue el encuentro. A diferencia de lo que había esperado, la cita no resultó como imaginaba. Aunque se mostró un poco decepcionada, la mujer de 92 años no dejó que la situación la desanimara. En el video, detalló que el hombre con el que había salido no se comportó como un "caballero", y recomendó a sus seguidores que no salieran con alguien que no lo fuera en su primera cita.

Los comentarios de los usuarios fueron en su mayoría de apoyo, con muchos expresando su deseo de que ella tuviera una mejor experiencia en su próxima cita. Algunos comentaron: "Qué mal, espero tenga otra cita, pero con alguien que la trate mejor", mientras que otros afirmaban: "Él no te merece".