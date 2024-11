Turista revela que se enamoró de guía peruano y usuarios viralizan video: “Te buscan, Edgar”

Una turista extranjera reveló recientemente que se enamoró durante su visita a Cusco, Perú. En una emotiva declaración, la visitante mencionó que quedó completamente maravillada con la majestuosidad de Machu Picchu, pero lo que realmente capturó su corazón fue un hombre peruano. Esta confesión no solo sorprendió a quienes la escucharon, sino que también generó un gran interés en redes sociales, especialmente después de que el video se viralizó.

Turista revela que se enamoró de guía peruano

El video en cuestión fue publicado por Poly Rony, un popular creador de contenido en TikTok conocido por sus entrevistas a ciudadanos extranjeros sobre sus experiencias en Perú. En este clip, el tiktoker entrevistaba a diversas personas que compartían sus vivencias y emociones al visitar el país sudamericano. Fue durante una de estas entrevistas que entrevistó a una turista francesa, cuya pasión por Cusco era evidente en cada palabra que pronunciaba.

Clip es viral. Foto: @polyrony/ TikTok

La turista francesa detalló cómo quedó deslumbrada con la belleza de Cusco y, en particular, con la impresionante Machu Picchu. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de los espectadores fue su declaración sobre Edgar, su guía turístico en Machu Picchu.

"Me gusta Machu Picchu y también mi guía de Machu Picchu. Su nombre es Edgar, me enamoré de Edgar. Es mi peruano favorito de todos los tiempos. Creo que irá a Francia. Creo que nos casaremos", relató muy emocionada. Estas palabras sinceras y llenas de afecto no solo tocaron el corazón de muchos, sino que también llevaron a Poly Rony a sugerirle que busque a Edgar y lo invite a Francia.

"Te buscan, Edgar"

Las reacciones de los usuarios en TikTok fueron inmediatas y entusiastas, contribuyendo a la viralización del video. Comentarios como “Edgar esta es tu oportunidad”, “Por Dios avísenle a Edgar que arregle sus maletas, que se va para Francia”, y “Te buscan, Edgar” se multiplicaron rápidamente, reflejando el apoyo y la diversión de la comunidad en línea. Muchos usuarios expresaron su entusiasmo por la posible unión de Edgar y la turista francesa, mientras que otros hicieron bromas sobre el encuentro romántico.

Además, varios usuarios destacaron la admiración hacia los guías turísticos de Cusco, con comentarios como “lo que callamos los guías de Cusco” y “Edgar te invocamos”.