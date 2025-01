Asiático queda atónito al no entender el menú de un chifa peruano: "¿Esto es chino?"

"La comida chifa no es comida china, es una fusión peruano-china", resaltaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

"La comida chifa no es comida china, es una fusión peruano-china", resaltaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

La gastronomía peruana es conocida a nivel mundial por su diversidad y exquisito sabor, y dentro de esta riqueza destaca la comida chifa, una fusión única que combina la tradición culinaria china con los ingredientes y el ingenio del Perú. Esta particular mezcla no solo conquistó los paladares locales, sino que también despierta curiosidad en extranjeros que la visitan.

¿Qué son los chifas y por qué son tan populares en Perú?

Los chifas son un claro ejemplo de cómo la migración y la fusión cultural pueden dar lugar a algo extraordinario. Este tipo de restaurante tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando miles de inmigrantes chinos llegaron a Perú, principalmente desde Cantón, para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y algodón. Ante la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno, estos migrantes comenzaron a fusionar sus técnicas y recetas tradicionales con los ingredientes locales disponibles.

Quedó sorprendido. Foto: TikTok

Así nacieron platos emblemáticos como el arroz chaufa, el tallarín saltado, la sopa wantán y el famoso pollo chijaukay, todos ellos incorporando elementos de la cocina china pero con un toque 100% peruano. El término "chifa" proviene, según algunos historiadores, de la expresión cantonesa "chi fan" (吃饭), que significa "comer arroz" o "vamos a comer". Aunque los primeros chifas eran pequeños locales modestos en el centro de Lima, hoy en día son parte integral de la cultura gastronómica peruana, presentes en todo el país y considerados un ícono de integración cultural.

Asiático reacciona al menú de un chifa peruano: “¿Es realmente chino?”

En el video viral, compartido por la cuenta @el.team.ye en TikTok, un joven asiático se enfrenta al menú de un chifa peruano por primera vez. A medida que lee los nombres de los platos, su rostro refleja sorpresa e incredulidad. “¿Qué es esto?”, parece preguntarse mientras intenta pronunciar palabras como "arroz chaufa" y "tallarín saltado".

En un momento divertido, su compañera le dice: “Pero es chino”, a lo que él responde que nunca en su vida escuchó esos nombres ni visto platos similares. El video, acompañado del texto “El chinito reacciona a los nombres de los platos de un chifa peruano”, generó carcajadas entre los usuarios, quienes comentaron que ni siquiera alguien de ascendencia china podría reconocer la peculiar fusión gastronómica que representan los chifas.

Usuarios en TikTok opinan sobre la comida chifa: ¿fusión o tradición?

El video desató una ola de reacciones en TikTok, con miles de comentarios llenos de humor y reflexiones sobre la naturaleza de los chifas. Algunos destacaron el carácter único de esta gastronomía, mientras que otros compartieron anécdotas sobre experiencias similares.

Aquí algunos de los comentarios más destacados: “Si no entiende él, imagínate nosotros”. “Eso que no ha ido al restaurante Pin Chung Long”. “La comida chifa no es comida china, es una fusión peruano-china. ¡Qué bueno comprobarlo con este video!”. “Mi primo es cantonés y tuvo su chifa. Tenía dos cartas: una para peruanos y otra para chinos”. “Tienes que saber que hay varios dialectos del chino, como el cantonés y el mandarín”