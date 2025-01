Un joven estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) conmovió profundamente a miles de usuarios en redes sociales al compartir la razón que lo motivó a no desistir en su lucha por ingresar a la universidad. Su historia, llena de esfuerzo y dedicación, destaca cómo el amor por su madre y el deseo de cumplir una promesa fueron las claves para superar los retos y alcanzar su meta académica.

El emotivo relato se dio a conocer a través de un video publicado en TikTok, en el que el youtuber Luis Carlos Burneo, conocido como Henry Spencer, entrevistó al joven, estudiante de Geografía en la UNMSM.

Clip conmovió a usuarios. Foto: spencerlandia007/ TikTok

Alumno reveló que su madre lo motivó a ingresar a la universidad

Durante la conversación, Burneo le preguntó al universitario qué era lo que más le molestaba de su mamá. Con un tono de tristeza, el estudiante reveló que su madre falleció hace cuatro años, pero que todavía guarda con cariño el recuerdo de cómo ella siempre le pedía que ingresara a la universidad.

"Me recordaba todo el rato que ingrese a la universidad. Cumplí su sueño", afirmó con una mezcla de orgullo y emoción que tocó los corazones de quienes vieron el video. El testimonio del joven, acompañado de su mirada melancólica, dejó claro que la insistencia de su madre fue una fuente de motivación constante. Aunque ella no pudo estar presente para celebrar este logro junto a él, el estudiante aseguró que ese esfuerzo y dedicación estaban completamente dedicados a su memoria.

Las palabras del muchacho no solo dejaron una lección de perseverancia, sino que también evidenciaron la importancia de los lazos familiares en momentos cruciales de la vida.

Usuarios compartieron sus reacciones

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y las respuestas estuvieron llenas de empatía y mensajes de apoyo. "Mi papá me decía bastante que ingrese a la universidad, faltaban dos días para el examen y falleció. Tomé fuerza e ingresé como él quería", compartió un usuario, identificándose con la historia. Otro comentó: "Su madre le insistía porque sabía que ella no estaría ahí para él. Qué hermoso homenaje ha hecho por ella".

Muchos admitieron no poder contener las lágrimas, escribiendo frases como: "Díganme que también están llorando" o "Se me hizo un nudo en la garganta". Entre los comentarios más reflexivos, uno señaló: "A veces los hijos creen que los padres lo hacemos por molestar. Como lo hicieron conmigo. Ahora soy profesional y vivo muy agradecido a ambos por eso. Felizmente, la vida me dejó agradecerles antes que mueran". Otros mensajes de aliento no faltaron: "Ella está orgullosa de ti".