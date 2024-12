La inauguración del centro comercial 'KM40', un proyecto impulsado por el exfutbolista Jefferson Farfán, generó gran expectativa entre los peruanos. El establecimiento, ubicado en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, marca un hito significativo en la carrera del exjugador, quien se adentra en el mundo empresarial con esta apuesta.

Desde su apertura, se convirtió en un punto de atracción no solo por el respaldo de Farfán, sino también por la novedad de su propuesta comercial y su moderno diseño. El centro comercial promete ser un nuevo referente para los consumidores de Lima, lo que intensificó aún más el interés en su oferta y sus características únicas.

Baños de hombres y mujeres tienen área compartida. Foto: @luuisvd/ TikTok

Peruano cuenta su experiencia sobre el centro comercial 'KM40'

Recientemente, un ciudadano peruano compartió su experiencia en el centro comercial 'KM40' a través de TikTok, sorprendiendo a los usuarios con su relato. En primer lugar, destacó que la construcción externa del centro comercial le pareció bien diseñada y atractiva, resaltando su modernidad y amplitud.

"Está bonito", comentó el visitante, quien se mostró satisfecho con el aspecto visual del establecimiento, que parece cumplir con las expectativas de un centro comercial de nueva generación. La estructura parece proyectar una imagen fresca y funcional, adecuada para un público variado.

Al recorrer el centro comercial, el joven decidió ingresar a una de las tiendas ancla del lugar: Wong, un supermercado de renombre en Lima. En su comentario, expresó que el local estaba muy organizado, lo que le dio una buena impresión sobre el orden y la disposición de los productos.

Sin embargo, no todo fue positivo. Al ser un centro comercial recién inaugurado, varias tiendas todavía no estaban operativas, lo que afectó la experiencia del visitante. "No se los recomiendo (que vengan) porque aún todo está cerrado", expresó el usuario, indicando que, aunque el centro comercial es prometedor, todavía tiene áreas por mejorar y completar en cuanto a su oferta comercial.

¿Por qué lo impresionaron los baños de 'KM40'?

Uno de los aspectos que más sorprendió al visitante fue la disposición de los baños del centro comercial. A diferencia de lo que se suele ver en muchos centros comerciales, los lavatorios de los baños son compartidos por hombres y mujeres, lo que causó una reacción de asombro en el usuario.

Jefferson Farfán acompañado de su familia inauguró su ambicioso proyecto 'KM40' en Lurín. Foto: Instagram

"Los baños están combinados, qué random", afirmó, refiriéndose a la falta de separación en una zona tan privada dentro del centro comercial. Aunque reconoció que el centro comercial en general es bonito, señaló que este detalle podría resultar incómodo para algunas personas, ya que no es una práctica común en la mayoría de los establecimientos comerciales del país.

Usuarios comparten sus reacciones

Las reacciones de los usuarios ante el video fueron mixtas. Por un lado, varios felicitaron a Jefferson Farfán por dar este importante paso en su carrera empresarial. "Lo único que no me gustó fue los baños, muy incómodo", comentó un seguidor. Sin embargo, otros usuarios mostraron comprensión ante las deficiencias mencionadas, apuntando que el centro comercial aún está en proceso de adaptación.

"Recién se está reincorporando todo, poco a poco", escribió otro usuario. Otros también comentaron que los lavaderos combinados no eran un inconveniente mayor, ya que este diseño se implementó en otros centros comerciales de Lima con resultados satisfactorios. "Lo que tienen combinados son los lavaderos. El resto es independiente. Eso ya he visto en varios lugares de Lima y funcionan normal", argumentó un seguidor, aclarando que la situación no es tan extraña como parece.