Jóvenes se divierten en una reunión y dejan a su perro viendo una película en el celular

Los perros no solo son los mejores amigos del hombre. Al parecer, también son fanáticos de las películas, como mostró un peludito, cuyo clip no tardó en convertirse en viral en TikTok.

A través de unas curiosas imágenes compartidas en la cuenta @coltyn._ se vio el preciso instante en que un grupo de jóvenes conversaba en una reunión en un departamento. Sin embargo, lo que generó curiosidad en los amantes de los animales fue la atención que ponía el canino a las imágenes de un teléfono celular.

En el video viral se mostró a la mascota acostado cómodamente sobre un mueble, pero lo que, sin lugar a dudas, llamó la atención, fue verlo mirando fijamente la pantalla del móvil, donde se transmitía un filme.

Como todo un cinéfilo, el can no dejaba de mirar su entretenido video. Esta escena cautivó a los usuarios en TikTok, quienes no dudaron en dejar sus comentarios al clip que ya ha logrado, hasta el momento, más de 271.000 visualizaciones.

“Ese perro se parece a mis sobrinos en las reuniones familiares”, “Como clásico niño de hoy, metido en el celular”, “El perro: no es mi visita y no tengo porqué atenderlos”, “Al parecer, el celular es más divertido que los humanos”, “Ya echaron a perder también a Firulais”, “Hasta los perritos agarran vicio con los celulares”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.