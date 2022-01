Usuarios reaccionan a la actitud de un padre con su hijo por faltar el respeto a la autoridad

Un hecho que generó controversia. Un video publicado en Facebook y otras redes sociales ha llamado la atención de los usuarios, quienes se mostraron a favor y en contra con sus opiniones. En el clip, se aprecia el preciso momento en que un padre le propinó un golpe a su hijo tras escuchar los insultos que lanzaba en contra de las autoridades del distrito de Miraflores (Perú) en pleno toque de queda por la COVID-19.

Al principio de las imágenes, se revelaron los gritos y amenazas que mencionó el joven para evitar que lo detengan los policías. Luego de un rato, su papá apareció en el lugar para enterarse de lo ocurrido. “Cállate la boca ******”, manifestó para tratar de callar a su hijo, quien no lo obedeció.

Pese a la presencia de su familiar, el muchacho continuó con su comportamiento prepotente y exigió que le quiten las esposas. Por ello, el adulto mayor lo frenó con una frase que ha sido comentada por varios en las famosas plataformas de internet.

“Tú no puedes obligar a una autoridad a hacer algo. Cállate la boca, escúchame una cosa hijito, tú ya no eres un menor de edad. ¡Cállate la boca! No seas imbécil (…) Se trata que estás en un toque de queda, estado de emergencia, y estás libando licor. (Yo no hice nada) ¿Quieres quedarte en la comisaría 24 horas? (No) Entonces cállate la boca”, mencionó.

Fue entonces que los comentarios de los cibernautas se dividieron, ya que algunos lo aplaudían y otros le reclamaban por su violencia. “Mis respetos para su papá, larga vida para este gran hombre”, “Señores, este padre debe ser elegido como el padre del año 2022″, “Aplaudo al padre”, “Más padres como el tío de #callatelaboca”, fueron algunas respuestas positivas.

“Como trata el hijo al serenazgo, es igual como trata el papá al hijo. Es el ejemplo de una conducta aprendida”, “¿En serio se ve al padre como un ejemplo a seguir?, “La verdad, está mal golpear a tu hijo”, “Me asusta vivir en un país en donde a un padre que amenaza y humilla a su hijo, no para darle una lección, sino para hacer que se someta a sus órdenes, sea considerado buena crianza. Nada bueno puede salir de ese ciclo de violencia jamás”, escribieron los demás al desaprobar la reacción del sujeto en Facebook y Twitter.