Pokémon GO: veterinarios se fotografían curando pokémon para atraer más clientes [FOTOS]

Sorprendente. En las redes sociales está causando sensación la idea de una clínica de animales en México que acaba de compartir una serie de fotografías que muestra a un grupo de veterinarios fotografiados curando a los pokémon que aparecen en el videojuego de realidad aumentada Pokémon GO, el cual fue desarrollado por Niantic. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

De acuerdo a la publicación, que emocionó a miles de fanáticos de Pokémon GO en las redes sociales, los doctores que trabajan en esta veterinaria están preparados para atender desde los animales más comunes hasta las más exóticas criaturas.

Médica Veterinaria Coovet, como se llama esta veterinaria, es una clínica de animales ubicada en Estado de México que se ha vuelto ‘famosa’ en las redes sociales, luego de que las peculiares imágenes fueron compartidas por miles de personas, la mayoría son fans de Pokémon GO.

Como podrás apreciar en las imágenes, que son tendencia en redes sociales, la veterinaria utilizó una herramienta de Pokémon GO que permite a los jugadores fotografiarse con su pokémon favorito en el mundo real.

En las imágenes podemos ver que los doctores de esta veterinaria atienden a un Ninetales, Vulpix, Togepi, Eevee y Chikorita, los dos últimos pokémon están en su versión ‘shiny’, es decir, tienen un color distinto al normal.

Si deseas ver las imágenes que compartió esta veterinaria que seguramente ganó muchos clientes que juegan Pokémon GO, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

