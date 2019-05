Facebook: perro abandonado roba cosas para no sentirse solo y conseguir cariño [VIDEO]

A través de Facebook un perrito abandonado se hizo 'famoso' en esta red social, luego que fuera abandonado por su dueño y realizara una gran acción para no sentirse solo. El video se ha vuelto tendencia en otras redes sociales donde se compartió.

Kevin, un perrito mestizo de cuatro años fue abandonado por su dueño en un refugio de animales de la ciudad de Austin, Texas (Estados Unidos). Ante la gran sorpresa de los empleados de recibir a un animal más, vieron que no tenían más espacio para que tenga su propia cama.

Aún así, sabían que Kevin debía tener su propio lugar donde dormir, por lo que crearon una improvisada cama al interior de una de las oficinas y allí se quedó el can, sin imaginar que algunos sucesos extraños ocurrirían.

Con el paso de los días, los empleados se percataron que algunas cosas se perdían. Grande fue su sorpresa al descubrir que Kevin cogía un objeto y lo llevaba a su cama. Cada vez tenía más cosas sobre su cobija, lo que sorprendió a los trabajadores del recinto.

En una entrevista publicada en Facebook, los empleados explicaron que Kevin roba cualquier objeto que esté a su alcance, desde juguetes, tazones de comida, dinero, prendas de ropa, cobijas, entre otras muchas cosas.

Miles de usuarios de Facebook quedaron impresionados al saber la razón por la que el can se comportaba tan raro. Y es que los trabajadores aseguraron que lo hacía para no sentirse solo, luego que su dueño lo abandonara porque ya no podía cuidarlo.