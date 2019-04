Facebook: burro fue abandonado por su madre, pero chica ocupa ese lugar y lo llena de mimos [VIDEO]

Te partirá el corazón. Una historia compartida en Facebook conmovió a propios y extraños por la tierna amistad que nació entre una adolescente y un bebé burro. La originaria de Texas- Estados Unidos nunca imaginó que un día se convertiría en madre adoptiva de un animal de corral.

La estudiante de secundaria Payton Dankworth de Ballinger, Texas, jamás imaginó que una llamada de su mejor amigo le cambiaría radicalmente la vida. ¿Qué pasó? "Un día mi amigo estaba montando a caballo cuando se encontró con Jack", dijo Payton. Aburrido panda "Su madre no lo estaba tomando, así que me llamó y me preguntó si me gustaría intentar mantenerlo vivo". Estaba muy desnutrido y no le estaba yendo muy bien. ¡Así que le dije que sí, que haría lo mejor que pudiera!

Desde ese momento, el vínculo entre Payton y el pequeño Jack comenzó a crecer a niveles exponenciales; sin embargo, no fue fácil para ninguno, ya que tenían que acoplarse a las costumbres de cada uno. “La primera noche fue la más difícil para él, tratando de que comiera y usara el baño para que supiéramos que sus entrañas no se estaban cerrando”, comentó.

Actualmente, Payton y Jack ha formado un lazo conmovedor. Ahora el pequeño burro había encontrado un hogar. “Se volvió muy juguetón y ahora le encanta jugar con mis perros. En este momento él duerme dentro conmigo porque aún es muy pequeño y le doy una botella cada dos horas y luego lo saco para usar el baño. Jack tampoco se irá a dormir a menos que mi perro esté con él. Él llorará toda la noche en su lugar ", comentó la pequeña a The Dodo y compartió en su cuenta de Facebook.

En Facebook, se aprecia cómo Payton trata al burro como si fuera un lindo ‘perrito’. ¡y también ha encontrado un mejor amigo en sus perros! "Él los ama", dijo Payton. “¡Los llevo a todos juntos en paseos y paseos en auto también! ¡Ellos aman eso!

