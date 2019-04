Facebook viral: payaso peruano es criticado por hacer el peligroso reto viral 'Kiki Challenge' [VIDEO]

Blanco de críticas. En Facebook está circulando un polémico video que tiene como protagonista a un payaso peruano, quien decidió grabarse realizando el peligroso reto viral llamado 'Kiki Challenge', el cual consiste en salir de un auto en movimiento y que podría ser imitado por muchos niños.

El material audiovisual, que fue compartido por varias páginas de Facebook, comienza mostrándonos al payaso conduciendo su auto, cuando de pronto abre la puerta y decide ponerse a bailar, haciendo gestos hacia la cámara que era sostenida por un acompañante.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 36 millones de reproducciones en Facebook, el criticado es grabado bailando, mientras el vehículo iba avanzando muy lentamente, sin nadie al volante, un acto que fue criticado por muchos usuarios.

Se desconoce la identidad del payaso; sin embargo, en los comentarios de Facebook aseguraron que es de nacionalidad peruana y que no debió sumarse a este peligroso reto viral, ya que estaría dando un mal ejemplo a los niños o jóvenes que podrían imitarlo.

Por si no lo recuerda, el Kiki Challenge es un peligroso reto viral que comenzó en 2018 y que consistía en grabarse bajándose de un vehículo en movimiento, para ponerse a bailar la canción 'In My Feelings' del cantante estadounidense Drake.

Los videos del Kiki Challenge fueron muy populares en Facebook y YouTube e incluso algunos países decidieron multar a las personas que los realizaban, ya que arriesgaban su vida y las de otras personas al dejar el auto en movimiento sin nadie al volante.

Vale aclarar que en México se produjo una variante del 'Kiki Challenge' llamada la 'Chona Challenge' que es similar al Kiki Challenge, solo que la canción que se escucha de fondo no es 'In My Feelings' de Drake, sino otro tema mexicano.

El video de este payaso peruano que fue publicado en Facebook también ha sido compartido en YouTube.