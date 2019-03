Facebook: reportera libera en vivo a tortuga bebé y ave aparece para arruinarlo [VIDEO]

Una buena acción fue opacada por la necesidad básica de una hambrienta criatura. Cámaras de televisión grabaron en vivo la liberación de unas tortugas bebés que una reportera había preparado para el programa 'Blue Planet Live' de la BBC, pero cuando los animales se arrastraban para regresar al mar, una misteriosa ave apareció para arruinarlo todo. Video del curioso hecho se hizo viral en Facebook y otras redes sociales.

Según muestra el video viral que está circulando en Facebook, la presentadora Liz Bonnin narraba a los espectadores la historia de una tortuga adulta y la forma cómo liberaría a los bebés de esta, mientras un colaborador del refugio marino la miraba detenidamente sin darse de su entorno.

Este curioso hecho fue grabado en la isla Heron, en Australia, y fue transmitido en vivo este domingo por la noche (hora local), esto fue visto por los espectadores, quienes usaron sus cuentas de Facebook y Twitter para hacer viral las imágenes.

"Hay un animal que ha capturado nuestros corazones y nuestras mentes más que ningún otro, es la tortuga marina verde", narraba la reportera Liz Bonnin mientras seis tortugas bebés eran liberadas al mar, pero segundos después ocurrió lo inesperado dejando a los televidentes más que sorprendidos.

En el video viral se logra ver cómo una hambrienta gaviota se acercó a la escena y se convirtió en el depredador de estas indefensas tortugas que había nacido hace pocas horas. Casualmente, la presentadora de 'Blue Planet Live' explicaba que las criaturas marinas vivirían como 100 años en los océanos si todo marchaba bien.

Usuarios de Facebook y Twitter tuvieron curiosas reacciones al ver el preciso momento en que la ave intervino a las tortugas bebés y sin reparos se llevó a una en el pico para devorarlo. Por su parte, la reportera se mantuvo tranquila y el camarógrafo hizo un rápido cambio de toma en la escena, pero la gaviota igual se lució en las imágenes.

Just watching Blue Planet Live there. Releasing these wee endangered turtles into the wild and saying how we have to do our bit to protect them. Spat my tea out when a seagull ran off with one! #blueplanetlive pic.twitter.com/HztkPUsTMC