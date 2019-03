Facebook viral: futbolista patea increíble penal solo para burlarse del arquero [VIDEO]

El hilarante penal que pateó un joven para burlarse del portero en pleno partido de fútbol ha sorprendido a miles de usuarios en Facebook. El joven deportista decidió meter uno de los mejores goles de la jornada para darle a su equipo una victoria. Su curiosa forma de anotar se conoció por medio de un video viral difundida en dicha red social.

El protagonista de este curioso viral dejó prácticamente petrificado la portería de sus rivales, incluso el resto de jugadores de su propio equipo de fútbol quedaron asombrados con el gol. Según la descripción del video en Facebook, la escena se grabó en un partido de aficionados en Inglaterra.

Todos los presentes estaban atentos para ver si el joven deportista anotaba el gol del triunfo o si perdería la oportunidad, tal como se aprecia en el video de Facebook. El futbolista se toma su tiempo para acercarse a la pelota y en el momento menos pensado patea el balón de una peculiar forma que superó a Cristiano Ronaldo y al propio Lionel Messi.

La técnica que usó el joven para burlarse del portero y anotar un 'golazo' a la vez resultó ser el método de la "distracción". Según muestra el video viral, el chico tuvo la intención de patear el balón, pero decidió darse una vuelta completa con el pie elevado, todo esto para desorientar al arquero.

Las risas terminaron invadiendo la escena, ya que el futbolista le 'tomó el pelo' al equipo contrario en pleno arco y penal. El protagonista de este registro de Facebook resultó ser 'Rayhaan Pervaiz', un aficionado al 'deporte rey' que radica en la ciudad de Leeds, Inglaterra.

La video viral originalmente comenzó a circular en Twitter, donde el propio deportista compartió el curioso blooper protagonizado por el arquero. El registro fue retuiteado más de mil veces en dicha red social. "En primer lugar me gustaría pedir disculpas al portero...", indicó el muchacho.

Firstly I’d like to apologise to the keeper... pic.twitter.com/I6c2dAXo1g