Facebook viral: video revela la forma correcta de comer una piña que pocos conocían [VIDEO]

Estuviste comiendo la piña de la forma incorrecta todo este tiempo. Un reciente video se ha convertido en viral en Facebook y otras redes sociales porque revela una manera correcta y fácil de rebanar el fruto tropical preferido de miles de personas.

Comúnmente se usa un cuchillo para trozar la piña y quitar la gruesa cáscara, todo esto hacía solo para disfruta la pulpa de la fruta; sin embargo, el video viral muestra que dicha acción no es necesaria. Usuarios de Facebook quedaron asombrado al conocer cómo realmente se debe partir el alimento.

Tal y como muestra el video difundido en Facebook, la piña solo se taja de zona de la cabeza, mientras que el resto de comida se deja entera para luego aplicar una técnica simple. En el curioso viral aparecen dos jóvenes, quienes jalan pedazos del fruto tropical sin mucho esfuerzo.

¿Cual es la forma correcta de comer una piña? Resulta que la cáscara del fruto no se desecha al comienzo, sino que sirve como guía para rebanar de a pocos la pulpa. Por si no lo sabía, el alimento tropical es un conjunto de bayas unidas que se separan jalando con fuerza desde sus escamas.

El video viral muestra cómo aplicar la técnica simple que ha sorprendido a miles de internautas. El clip de Facebook le enseñó a más de 1,5 millones de personas la forma correcta de trozar y comer la piña sin hacer mucho esfuerzo. Además, cerca de 47 mil internautas compartieron las imágenes.

En Twitter también se está compartiendo

Im sorry but what the actual fuck :temeroso: pic.twitter.com/DYaDoGMe7i