Facebook: bus pone tacho de basura para que peruanos no tiren desperdicios por la ventana [FOTOS]

En Perú es común, todavía, ver a varios ciudadanos arrojando sus desperdicios por la ventana del transporte público generando que las calles se conviertan en basureros. A través de Facebook, se conoció que un bus ideó la manera de mantener su ambiente limpio y también evitar que los pasajeros tiren su basura por dónde sea. Un 'tacho', esa fue la medida más sencilla y eficaz. Una foto mostrando la elogiable acción se ha vuelto viral.

La foto que revela la noble medida adoptada por una empresa de transporte ha sido bien recibida en las redes sociales. La página de Facebook 'San Juan de Lurigancho te quiero verde' compartió la imagen y esta no tardó en hacerse viral dando una buena lección a los internautas.

Esta conducta de 'arrojar basura por la ventada del auto' se ha tratado de eliminar de muchas formas con diversos programas de instituciones públicas y privadas; sin embargo, no mostraron notables resultados porque todavía se ven en las calles botellas, bolsas, empaques y más desperdicios. La reciente medida optada por los trabajadores del bus ha llamado la atención de miles de usuarios de Facebook.

Un pasajero que prestó los servicios del microbus vio el tacho de basura de color rosado y decidió fotografiarlo para compartirlo en la red social. De acuerdo a los comentarios que recibió la publicación en Facebook, la escena habría sido captado en Iquitos.

"El otro día me subí a un carro colectivo y me encantó la iniciativa que tuvieron de poner un tacho de basura, así la gente no tendrá que estar botando su basura por la ventana lo que evita la contaminación", fue la descripción con la que compartieron la imagen.

Hasta el momento, la acción tomada por el bus para mantener el ambiente limpio ha sido aplaudida por más de mil usuarios. El registro fue replicado por más de 3 mil personas, quienes además comentaron.

Aquí la publicación.