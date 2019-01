Facebook: perro escapa de casa y al día siguiente regresa con dos nuevos amigos [FOTOS]

Un curioso perro se ha convertido en toda una sensación en Facebook tras revelarse la aventura que vivió tras escaparse de su vivienda la noche anterior.

Según comentó su dueño en Facebook, su mascota se escapó de su vivienda una noche y tras varias horas de susto, el hombre pudo ver que su querida mascota regresaba a casa pero junto a dos nuevos ‘amigos’. Su historia ya es viral por un inesperado detalle que fascinó a miles en dicha red social.

Todo comenzó cuando este perro labrador escapó de su vivienda ubicada en Kansas; tal como no reveló el dueño del can en Facebook, su mascota se fugó de casa la noche anterior y no supo nada hasta que al día siguiente por la tarde regresó junto a un perro y una cabra.

Bo, como se llama el perro, regresó a casa luego de varias horas pero no lo hizo solo ya que consigo llegaron estos dos nuevos ‘invitados’ los cuales fueron recibidos por su dueño y su esposa de buena manera.

El hombre quedó tan emocionado con lo que había pasado que no dudó en contar su historia en Facebook, donde miles sonrieron al saber lo que había pasado con el perrito quien volvió a casa y se consiguió nuevos amigos con los cuales ahora podrá jugar y pasar tiempo juntos.

“Qué lindo, se consiguió su ‘pandilla’”, “Todo un loquillo ese perrito, se trajo a sus amigos”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar de Facebook, red social en la que el perro se ha ganado el halago de miles de usuarios.

Aquí el video viral de Facebook en el que se grabó el instante preciso en que Bo, regresa a casa junto con sus dos amigos.