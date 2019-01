Facebook viral: ancianas intentaron tomarse 'selfie', pero terminaron grabando divertido video

Unas ancianas se han convertido en las nuevas protagonistas del viral de Facebook, tras intentar tomarse una ‘selfie’ para capturar su día de relajo; sin embargo, terminó con una divertida conversación.

El ‘selfie’ es una de las formas más populares de capturar el momento, por ello, estas señoras que se reunieron después de tiempo, lo querían realizar y entrar a la moda, pero fallaron en el intento, como se aprecia en el video de Facebook.

El nieto de una de las señoras fue el responsable de compartir las divertidas imágenes a Facebook, que ya cuenta con miles de reproducciones. “Cuando tu abuela y las amigas intentan sacarse una foto”, escribió en la descripción.

Todo empieza cuando la dueña del celular lo saca de su bolso con la intención de tomar el ‘selfie’, pero no se percató que estaba grabando y se escuchó la conversación con sus amigas, tal como se observa en Facebook.

La conversación de las ancianas, al principio del viral de Facebook, se trataba de los lentes de sol y de aumento. “Por eso vos por ahí me ves entrar en un supermercado y me ves con lentes puestos, "está ridícula" no, porque veo perfecto", indicó la dueña del celular.

Sin embargo, cuando las señoras se juntaron para tomarse la ‘selfie’, en vez de decir ‘whisky’, como se acostumbra; decidieron sonreír para la cámara y repetir fuerte la palabra ‘patata’. “Que le tenemos que gritar al teléfono”, expresó una de las ancianas.

Al final de las imágenes de Facebook, las ancianas se dieron cuenta que se estaban grabando, lo cual les provocó risas. Esta breve escena se hizo viral rápidamente por las ocurrencias de las protagonistas.

Aquí te compartimos el video viral de Facebook de las ancianas, que ha hecho reír a miles de usuarios.