Facebook: joven canta “estamos chihuán” de la 'Tigresa del Oriente' en portugués y hace bailar a miles [VIDEO]

Tras las declaraciones de la congresista fujimorista Leyla Chihuán, en Facebook se han compartido una serie de videos en los que se burlan sobre la nueva jerga peruana “estoy chihuán”, la cual hace alusión a lo que manifestó la congresista quien dijo que “para estilo de vida que llevaba, no le alcanzaba lo que ganaba en el Congreso”.

Pues bien, en pleno “boom” de dichas declaraciones, “Tigresa del Oriente” lanzó junto con el DJ peruano Tito Silva, un jocoso tema llamado “estamos chihuán”, el cual se convertió en el hit del momento. Pues bien, resulta que ahora dicho tema ha cruzado fronteras y ha llegado a Brasil, donde un joven interpretó dicha canción en portugués.

No hay duda que la jerga peruana “estoy chihuán” seguirá arrasando en Facebook y otras redes sociales, donde día tras día miles de usuarios despiertan su creatividad para crear hilarantes videos en los que se burlan e ironizan las declaraciones de la congresista Leyla Chihuán.

Esta vez, un joven brasileño se sumó al #chihuanchallenge y lanzó un cover del tema viral creado por la “Tigresa del Oriente”, cuyo ritmo y composición se inspiró en la mundialmente conocida canción “All That She Wants” de la banda Ace of Base.

El resultado ha recibido el halago y el respaldo de miles de usuarios de Facebook, quienes no pudieron creer la gran acogida que ha tenido en varios países del mundo, esta canción que lanzó la popular cantante peruana, quien junto con un conocido DJ lanzó este tema para su canal de YouTube.

Aquí te compartimos este nuevo viral de Facebook que ha logrado robarse el aplauso de miles de usuarios de dicha red social. De momento el video ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios.