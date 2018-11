Facebook viral: Sanmarquinos lanzan su propia versión del remix "¡Cállese viejo lesbiano!" [VIDEO]

En Facebook, sigue imparable el popular meme del “¡Cállese viejo lesbiano!”, esta moda ha hecho que las personas y algunas empresas se contagien y realicen su propia versión, lo cual lo convierte en todo un viral.

A través de la página de Facebook llamada “Memes de San Marcos” se lanzó un video titulado “la versión sanmarquina del “¡Cállese viejo lesbiano!””, donde se aprecia al curioso dinosaurio bailando su pegajoso ritmo, pero con otra letra.

“Si de San Marcos tú quieres egresar, a sociales ni letras debes postular” dice parte de la letra de la nueva versión del “¡Cállese viejo lesbiano!” compartida en Facebook.

Las imágenes de Facebook duran aproximadamente dos minutos, y cuenta al parecer una historia, de un chico que le habría hecho varias invitaciones a una joven, pero este fue rechazado.

“La invité a comer a Cangallo, ella me dijo que aceptará en mayo (…) Le di mi manzana y mi fruguito y ella me cambió por alguien que le invitó higadito, me dijo que no le gustaba el caldo con mote, que su ex no gusaneaba y la llevaba donde el Tío Bigote”, se escucha en el video de Facebook.

Asimismo, hacen referencia al fiscal José Domingo Pérez, quien tuvo una conferencia el último viernes 16 de noviembre en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“La invité al almuerzo especial y ella me dejó para ir a la ponencia del fiscal”, indica el remix del “¡Cállese viejo lesbiano!” compartido en Facebook.

Aquí te compartimos el video viral de la página de Facebook de “Memes de San Marcos”, que ya se está volviendo popular.