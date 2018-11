YouTube viral: millonario se hace pasar por ambulante para desenmascarar a chica 'cazafortunas' [VIDEO]

En YouTube, se volvió viral las imágenes de un experimento social en México donde un joven youtuber aparentó ser un vendedor ambulante para 'conquistar' a una linda jovencita, pero ella terminó rechanzandolo por su condición económica, sin conocer la verdad.

A través de la página de "Pablo Troncoso Jr" en su cuenta pública de YouTube los usuarios de la plataforma fueron testigos de la curiosa reacción que tuvo la víctima del supuesto vendedor de eloteros o también conocido como comerciante de maíz.

"Me rechazó por ser "elotero" y sucedió esto", escribió el youtuber de México en la leyenda de su experimento social, que se realizó en un concurrido parque de la zona. El joven apareció en las escenas con un 'carrito ambulatorio' lleno de maíz y al aparecer su cliente le hizo un propuesta para invitarla a salir.

La víctima lo rechazó con un rotundo "no" y trató de minimizar al supuesto joven emprendedor comentando sobre su situación económica. Cuando apareció el verdadero trabajador de venta de 'eloteros', el protagonista del viral de YouTube se dirigió a su lujoso vehículo y la chica no dudó en acompañarlo.

Usuarios de YouTube aprovecharon este viral para hacer algunas reflexiones sobre los intereses particulares de las personas con mensajes como: "Ser elotero no significa que no puedes tener una hermosa esposa. Jóvenes no piensen que por no tener un carro nuevo no van a encontrar la niña de sus ojos, la mujer hermosa es aquella que lo valora todo", indicó un internauta.

Aquí te compartimos el viral de "Pablo Troncoso Jr" para que puedas apreciar la curiosa reacción que tuvo la muchacha.