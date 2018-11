Facebook: alacrán devora cucaracha en segundos al mismo estilo de 'Alien' [VIDEO]

Después de ver el siguiente video, no podrás dormir. ¿Alguna vez has visto a un alacrán alimentarse? Si eres una persona valiente, puedes continuar viendo, de lo contrario, te dará mucho asco. Un usuario captó el preciso momento en que esto sucedía y no tuvo mejor idea que subirlo a su cuenta de Facebook.

El joven tenía como mascota a un alacrán, por lo que decidió realizar un experimento. Atrapó a una cucaracha y decidió colocarla dentro de la urna y esperó para ver cómo el arácnido se alimentaba. Quedarás sorprendido con el video de Facebook, el cual aterró a miles.

En las imágenes se puede ver como el alacrán detecta a la cuchara y se va acercando lentamente hasta acorralarla. Luego de ello, con sus enormes tenazas empieza a cargar al insecto, quien oponía resistencia y trataba de librarse; sin embargo, no consiguió hacerlo.

Tras apretarla con sus tenazas, va acercando a la cuchara hacia una apertura, la cual sería su boca, de donde salen unas especies de dientes largos y van devorando a la cucaracha poco a poco. Miles de usuarios compararon esta escena con las de 'Alien', incluso comentaron que esto se habría basado de la realidad.

En los siguientes segundos, se puede ver precisamente como el alacrán empieza a ingerir los retos que quedan de la cucaracha, lo cual muchos usuarios de las redes sociales comentaron que les pareció demasiado asqueroso.

¿Estás preparado para ver el nuevo viral de Facebook? Si es así, adelante, porque las imágenes son muy fuertes.