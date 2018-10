Youtube: página para adultos se burla de su caída y envía este mensaje a cibernautas

YouTube, la plataforma de videos más famosa del mundo y que es propiedad de Google, sufrió una caída a nivel mundial que provocó muchas reacciones en las redes sociales, incluso una conocida página para adultos se animó a 'trolearla' y enviar un mensaje a los cibernautas.

A través de su cuenta de Twitter, Pornhub publicó un curioso mensaje que levantó el ánimo de miles de cibernautas que lamentaban la caída a nivel mundial de YouTube, la cual se produjo aproximadamente a las 8:00 p.m. (hora peruana).

"¿Quién necesita a YouTube, cuando nos tienes a nosotros", fue el mensaje que esta página para adultos escribió en Twitter y que explotó en las redes sociales, donde el mensaje tiene más de 38 mil "Me gusta" y ha sido compartido por más de 16 mil personas.

Who needs @YouTube when you have @Pornhub?